США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов...

В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности, передает CNN. Решение за президентом. Из европейских стран примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие. Об этом пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на источники. По их сведениям, беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве.

Это будут ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ и его дочери. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.