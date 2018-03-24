США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов
В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности, передает CNN. Решение за президентом. Из европейских стран примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие. Об этом пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на источники. По их сведениям, беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве.
Это будут ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ и его дочери. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.
Комментарии86
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danko_klisma 24 марта 2018 | 09:08
О щас все кокломраси будут скакать в предпрыдку!
sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:08
danko_klisma: Вот и славненько , теперь понятно куда полетят первые двадцать ракет ,превентивный удар так сказать !Разве можно представить что в 1942 году в Германии работали бы Российские дипломаты!)
fire1966 24 марта 2018 | 09:10
захарова со скотного двора дибила лаврова на выход! Хряпните боярышнику! терррорист путин совсем упоролся! никто из здравомыслящих и раньше не сомневался что путин по сути тот же ИГИЛ! Провести химатаку против людей в городе!!! В чужом государстве!!! Это ли не терроризм!!! Литвиненко, сбитый Боинг, тонны коканина в посольстве!!! ИХТАМНЕТ.....Гнить теперь фюреру путину за решеткой в Гааге!
patrik04 24 марта 2018 | 09:11
США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов...
Нужно поставить точку в попытках улучшить отношения с западом и готовиться нанести решающий ядерный удар по США, Канаде, странам НАТО, Израилю, Грузии и Украине. Да поможет нам Бог.
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:12
fire1966: хокломразям скакать!!!
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:15
patrik04: у хокломразей и других ублюдков маленький но фест! Данко1 пошла на кесорево сечение, юморной тролль пыщит пролангацией. Всё нормально.
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:18
patrik04: я бы на твоём месте с ублюдком не разговаривал. Это хохлобот и он не отвечает. Пролонгация! Тфу на него. Его бабуля данко1 давеча сдохла. На пальме нашли вниз головой.
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:21
patrik04: навсегда отстойный кокол и кокломрась на пол ставки. На может в лесенку влезть, тупица!!! Тфу на него. Уйти и заткнуться.
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:29
patrik04: Меркель пошла на поводу у старойдуры. Она плохо кончит.
kobylamay_sosetutrampa 24 марта 2018 | 09:38
Эту "новость" "Йэхомацы" ,походу, будет надрачивать все выходные с периодичностью каждый час на радость местечковому либербыдлу. Либербыдло будет на этой новости оттачивать своё "остроумие". Яшка Тупая Мойша с Исраиля уже фонтанирует.
navsegda 24 марта 2018 | 09:17
patrik04: А за что наносить удар ? Они не нападают , а наоборот сваливают
patrik04 24 марта 2018 | 09:23
navsegda:
Умник мля, послов отзывают перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара.
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:26
patrik04: наши послы должны уехать, что бы не попасть под ядерный удар по неодекватным клоунам.
hunterhead 24 марта 2018 | 09:38
patrik04: "Умник мля, послов отзывают перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара."
У тебя ядерный удар в штанах случился, Путрик - 04. :-D Наверно это от "Боярышника"...:-D
vilingrad 24 марта 2018 | 09:49
patrik04: прямо накануне нанесения ядерного удара."
Какая умная обезьянка! Писать может!
shmuel63 24 марта 2018 | 09:54
patrik04: Приведите пример, когда бы послов отзывали "перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара."
zztop1960 24 марта 2018 | 09:56
patrik04: Да нет , послы сваливают из страны изгоя , нафиг Россия ни кому не сдалась её завоёвывать , потом кормить 140 миллионов голодранцев
midnightblues 24 марта 2018 | 09:23
patrik04: То,что ты идиот,всем известно
Но наносить удар по Харькову не совсем разумно
проще уж по Воронежу и Москве
тк цель угробить хомо советикус так быстрее выйдет
patrik04 24 марта 2018 | 09:27
midnightblues:
Я срал в рот тупицам, которые наверное уже десять, ничего сказать не могут, кроме как повторять "воронеж", "11.80", "ольгинские", "методичка". Открой рот, я в него тебе насру?
midnightblues 24 марта 2018 | 09:29
patrik04: Дебил
что еще сказать
patrik04 24 марта 2018 | 09:37
midnightblues:
Скажи "воронеж" и я ещё разок насру тебе в рот?
yakov18 24 марта 2018 | 10:00
patrik04: Я срал в рот тупицам...
Питор-вас не научили с детства пользоватся горшком а потом и унитазом? Вы продолжаете гадить в любом месте и куда угодно-видимо так и ходите для удоства за7срания-без штанов и исподнего?
apels 24 марта 2018 | 09:26
patrik04: Ахахаха. Сам понял, что предлагаешь? Война ядерная на разные фронты не возможна в принципе. То есть попытка провести в разных направлениях приведет к гарантированному поражению.
patrik04 24 марта 2018 | 09:30
apels:
Говноед, если россияне взорвут весь свой арсенал на территории России, жизнь на Земле исчезнет.
rampa 24 марта 2018 | 09:44
patrik04: если тебе так не терпится сдохнуть, взорвись сам, а людей за собой не тяни
patrik04 24 марта 2018 | 09:51
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Солсбери - это навсегда, до тех пор, пока мы не уничтожим западный мир.
echo_shar 24 марта 2018 | 09:39
patrik04:
Или можно начать с демократизации пары троек нефтяных танкеров Сауд Аравии.
Только нужно заранее подготовить заявление МИД РФ, приветствующее снятие всех санкций с России. А то снимут в течении пяти минут, а заявление не готово!
lecitoyen_ 24 марта 2018 | 09:40
patrik04: вам как и вашему перзиденту нужен врач
leshiy_13 24 марта 2018 | 09:40
patrik04: "Да поможет нам Бог."
Да уже помогает, 76,67% разума лишил....
rampa 24 марта 2018 | 09:40
patrik04: На пряжках солдат вермахта писалось «С нами бог» («Gott mit uns»). И планы у них были, как у тебя. Ну а результат ты знаешь )))
nf5096004 24 марта 2018 | 09:42
patrik04: Бог ответку пришлет, или не знаком с правилом мгновенного ответного удара. Себя не жаль, детей пожалей.
zollendorf 24 марта 2018 | 09:42
patrik04: Давай, вперед!
Как раз продезинфицируем капитально самую "великую" паРашу на планете.
kondrakr 24 марта 2018 | 09:46
patrik04: Не, не поможет.
isnowanaarene 24 марта 2018 | 09:57
patrik04: Вот эти лайкнувшие во главе с патрюшей 100% клиенты Центра Э, но тем некогда, другим заняты.
ugolnikov 24 марта 2018 | 09:57
patrik04: твои - то дома знают о твоей клинике?!
muscled 24 марта 2018 | 09:58
patrik04: Ты дебил?
zollendorf 24 марта 2018 | 09:33
fire1966: за решеткой в Гааге!//
Хуже! Гаага ему только снится. Гнить ему в кремле, как и его восхволяемому примеру для подражания - Сталину, который добавил таки еще одну букву "с" в свое прозвище "Усатый".
ts 24 марта 2018 | 09:53
fire1966: НАДО РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВИТЬ: вы высылаете 10 наших -- мы высылаем 20 ваших! Пусть думают, сколько отозвать..
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:10
danko_klisma: у уокломразей всех мастей фест и факельный прогон! Данко1 совершит преждевременные роды.
cynepcmap 24 марта 2018 | 09:17
Конкурс на самый ласковый язык среди премьеров Европы...
taglit 24 марта 2018 | 09:22
cynepcmap: давно пора гнать ФСБ и ГРУ из посольств!
navsegda 24 марта 2018 | 09:11
sisyan_mudachina: чего славненько ? ты ипанутый ? ответка будет , всем песец , ядерная зима , радиация .....
vinibi 24 марта 2018 | 09:13
navsegda: Что написано у этого пригожинского шныря в методичке- то он тупо здесь и постит за помои с кремлевской столовки!!!
sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:16
navsegda: Ну и пусть будет ,а зачем так жить ? Вы же сами орете то все плохо , ФСБ всех пытает ,работы нету ,жрать ежей жареных на пальмовом мале невозможно , интернет отключили , ужос а не жисть !
navsegda 24 марта 2018 | 09:21
sisyan_mudachina: ну это ты не живёшь , а вот сынки ваших чиновников да и они сами очень даже живут преимущественно в гейропе , там и яхты , и виллы и футбольные клубы у некоторых , там и денежки в заначке , конечно в долларах и еврах , думаешь твои хозяева по всему этому честно наворованному удар нанесут ?)))))))))))))))))
benin_papa__ 24 марта 2018 | 09:29
sisyan_mudachina:
Для ликвидации всего вышеперечисленного нет необходимости жечь весь Глобус. Достаточно огородить ареал обитания шахидообразных верных ленинцев-сталинцев и верных аллаховцев. чем сегодня и заняты страны Запада.Это только самим отставшим навсегда выход видится именно в тотальном уничтожении всей цивилизации. Поскольку присущая им криворукость и бестолковость не оставляет никакой надежды на бесполезные ужимки "догнать и перегнать".
Разницу понимаете, товарищ?
echo_shar 24 марта 2018 | 09:46
benin_papa__:
Можно, кстати, чтобы Россия огородила Европу от противных твитов Трампа...
Перерезав интернет-провода, соединяющие штаты и ЕС.
Таким же образом можно помочь Терезе Мэй провести брекзит, подорвав провода на дне Лё-Манша...)))
midnightblues 24 марта 2018 | 09:21
sisyan_mudachina: НА ВОРОНЕЖ
К слову-рекомендую посмотреть серьезный анализ российского вооружения
Они могут и не успеть вылететь-
так что все это бред параноиков
sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:28
midnightblues: Ладно убедил ! Но ты же веришь вРосийских хакеров и мощь ОВ "новичек" ? Представь : наши хакеры отключают программы охлаждения на ядерных АЭС по всей Европе и закрывают доступ к управлению станцией , а потом я лично приезжаю с канистрой " новичка" и уже добиваю выживших !
nf5096004 24 марта 2018 | 09:47
sisyan_mudachina: может пора прекратить тот бред, который вы сдесь несёте. Это не компьютерные игры, это жизнь всего мира. И вы не вправе ею распоряжаться. То, что вы излагаете, даже несерьёзно можно квалифицировать как призыв к терроризму!
midnightblues 24 марта 2018 | 09:52
sisyan_mudachina: никаких уже ваших не будет
метлой гонят
так что окончен ваш праздник
впереди -очистки на помойке
hunterhead 24 марта 2018 | 09:34
sisyan_mudachina: "Вот и славненько , теперь понятно куда полетят первые двадцать ракет ,превентивный удар так сказать !"
Ты этим свою мамочку пугаешь, когда из тошниловки возвращаешься, sisyan_mudachina? :-D
vilingrad 24 марта 2018 | 09:55
sisyan_mudachina: Ща бесноватые шестерки Верховного Неврастеника начнут пугать ядрным ударом. У Вовки всегда так- чуть обидели- всех убью, всех порешаю!!!
echo_shar 24 марта 2018 | 09:23
danko_klisma:
А я поддерживаю давление на Россию. Россия должна стать примером. Должна стать САМОЙ демократической страной в мире. На столько, чтобы мы даже могли демократизировать другие страны.
Допустим, Катар, Эмираты и Сауд Аравию...
А еще было бы хорошо, чтобы мы смогли защитить Европу и свободную торговлю от наглого Трампа, который ввел пошлины! Можно было бы ввести санкции против Трампа и отключить штаты от СВИФТа или от Интернета, перерезав провода на океанском дне...
navsegda 24 марта 2018 | 09:29
echo_shar: интьернет как и персональный комп , как и винда , это придумали в штатах , оттуда всё пошло , это они могут тебя отключить ) а пошлины на товары из китая правильно ввели , Трпамп хочет вернуть производство на территорию америки , что бы свои рабочие зарабатывали , а не китайцы
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:31
navsegda: хохлобот из бульбашей. Тфу на тебя! Гы гы. Оттуда. Тебя.
echo_shar 24 марта 2018 | 09:33
navsegda:
Ну не знаю. Я слышал, что штаты подключены к Европе проводами, которые идут по дну Атлантического океана... А Британия пустила провода по дну Ламанша. Разве нет? ))
rampa 24 марта 2018 | 09:48
echo_shar: уже мечтали сто лет назад о "мировом интернационале". Результат помнишь?
echo_shar 24 марта 2018 | 09:54
rampa:
Я вам о демократии, а вы о каком-то интернационале...
mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 09:08
Нацдилер продолжает успешно в одиночку противостоять всему цивилизованному миру.
Новых сил ему придаёт российское народонаселение, выразившее поддержку на недавней пролонгации.
patrik04 24 марта 2018 | 09:13
mikhail_spb_:
Промедлил опять, danko_klisma тебя опередил? Медленно ты пистолет выхватываешь, точно как Боря Дурицкий.
cynepcmap 24 марта 2018 | 09:19
patrik04:
Це не пистолэт. Просто почесал там между ног...
patrik04 24 марта 2018 | 09:21
cynepcmap:
Чесал и приговаривал, "Леонид Эдуардович", "Владимир Вольфович", "Леонид Эдуардович"?...
sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:20
patrik04: Он просто мушку не спилил ,застревает ,да больно наверное !)
danko_klisma 24 марта 2018 | 09:23
sisyan_mudachina: короче, передергивает ствол, но в холостую. Вялый подкачал. Бухает юморной тролль! Да как и все нудные тролли.
epynda 24 марта 2018 | 09:29
mikhail_spb_: Твой цивилизованный мир, это США и Гей-ропа.....
России, он не подходит....
Содом и Гоморра !!!
zollendorf 24 марта 2018 | 09:11
Как так??? Россия же отрицает! Даже Писькову не верите???
petr222 24 марта 2018 | 09:13
Заодно, неплохо бы заблокировать все иностранные щита, российских чинушь и их родственников, пока аргументированно не объяснят происхождение средств...
ramen 24 марта 2018 | 09:13
Не уподобляться Чемберлену!
Агрессора умиротворить невозможно!
glotov 24 марта 2018 | 09:15
21 лжец повторил ложь, от этого она все равно не станет правдой.
navsegda 24 марта 2018 | 09:15
Всему есть предел , даже терпению "толерастов и либерастов" , до Скрипаля было много подозрительных смертей людей связанных так или иначе с РФ , которые власти Англии спустили на тормозах , химическая атака на Англию стала последней каплей
kantrikantri 24 марта 2018 | 09:18
Зачем нам друзья,плюющие в спину?2% на выборах доказали несостоятельность Пятой колонны,они в панике,такого как в Украине,они не увидят...Англосаксы,и дальше будут строить козни и заговоры,это нация нечего хорошего для России никогда не делала,даже предала царя Николая,своего родственника,отдавшего на растерзание большевикам!
navsegda 24 марта 2018 | 09:25
kantrikantri: "пятая колонна" это ренегаты во власти , ни кто из российской оппозиции даже близко к власти не был , царь сам отрёкся от престола , под давлением своих же дворян , съёпываться надо было во время , как Ленин у Парыж
mercer57 24 марта 2018 | 09:19
хорошая новость.... с гопниками из питерской подворотни только так и нужно поступать...)))
vlabumur 24 марта 2018 | 09:20
Высылка дипломатов из стран Европы,если она произойдет поставит Россию в крайне неудобное положение.
Во внешней политики это цугцванг,внутри страны я думаю власти будут контролировать ситуацию.
zolingen 24 марта 2018 | 09:23
Давно пора. И стену, стену!
apels 24 марта 2018 | 09:24
Лаврова с Захаровой можно будет сокращать. За ненадобностью :)
epynda 24 марта 2018 | 09:24
Ничего страшного....
России, нужно отозвать своих послов из этих стран и оставить там временных поверенных...
varigor 24 марта 2018 | 09:32
Ну вышлют своих дипломатов, а Россия вышлет их дипломатов и что? Клевета на Россию всё одно останется клеветой, а они в заднице.
vlabumur 24 марта 2018 | 09:52
varigor: Клевета на Россию всё одно останется клеветой,
++++++++++++++++++++++++++++++
Клевета это или нет? А откуда вы это знаете?
Скрипаль отравлен это факт.Случилось это после приезда дочери. Отравлены так называемым "новичком." Это факты.
Версию "вы их сами отравили" в Европе рассматривать не будут.
3:0 не в нашу пользу.
Экономика России пострадает это факт,и моя жизнь ухудшится.
Вот такой мой вывод.
grishakras 24 марта 2018 | 09:33
Вместо того чтобы задать себе вопрос : почему так? Здесь много грязной ругани. Но ведь ругаются, когда нет разумных решений , а так , чтобы сбросить неприятные эмоции. Но это , очевидно, - от слабости
portage2 24 марта 2018 | 09:38
Стоп-стоп! "Рекомендации" это, конечно же, хорошо, но надо как-то и логистику согласовать. Самолет-кокаиновоз один, а дипломатов "на выселки" много получается. Плюс багаж. Плюс семьи-няньки-мамки.
Европу, опять же, посетить нужно, -там своя очередь. Все могут не поместиться!
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 09:47
Надеюсь пидерлиберасты уже подготовили себе достойные места на цивильном западе - ну то есть в отхожих местах (типа сортир МэЖо). А то скоро их будут вышвыривать из России пинками!!!))))
vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 09:48
Это и называется "страна-изгой". Совсем отошения не рвут, ведь и с террористами ведут переговоры, но отношение демонстрируют однозначно.
И возникнет проблема, куда девать десятки, а то и сотни оставшихся без работы дипломатов. В посольствах Венесуэлы и КНДР столько вакансий не надется, да и кому охота туда ехать после Европы и США.
vsveter 24 марта 2018 | 09:52
УК РФ 128.1
"Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов."
На ЭХЕ процветает антироссийская клевета.
"Либеральная" мерзость соревнуется в своём паскудстве.
Пора пополнять бюджет.
Чего ждёт российская власть?
ffonarshik 24 марта 2018 | 09:58
Дядя Вова,как всегда,заранее все знал.И даже предупредил,мол мы готовы,получите ответку по-полной...
Но операция была давно спланирована,все роли распределены,обратный ход дать практически невозможно-с...