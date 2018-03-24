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09:00, 24 марта 2018

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов

В Вашингтоне такую рекомендацию Дональду Трампу дал совет национальной безопасности, передает CNN. Решение за президентом. Из европейских стран примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие. Об этом пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на источники. По их сведениям, беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве.

Это будут ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ и его дочери. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.

Комментарии

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danko_klisma 24 марта 2018 | 09:08

О щас все кокломраси будут скакать в предпрыдку!

sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:08

danko_klisma: Вот и славненько , теперь понятно куда полетят первые двадцать ракет ,превентивный удар так сказать !Разве можно представить что в 1942 году в Германии работали бы Российские дипломаты!)

fire1966 24 марта 2018 | 09:10

захарова со скотного двора дибила лаврова на выход! Хряпните боярышнику! терррорист путин совсем упоролся! никто из здравомыслящих и раньше не сомневался что путин по сути тот же ИГИЛ! Провести химатаку против людей в городе!!! В чужом государстве!!! Это ли не терроризм!!! Литвиненко, сбитый Боинг, тонны коканина в посольстве!!! ИХТАМНЕТ.....Гнить теперь фюреру путину за решеткой в Гааге!

patrik04 24 марта 2018 | 09:11

США и 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов...

Нужно поставить точку в попытках улучшить отношения с западом и готовиться нанести решающий ядерный удар по США, Канаде, странам НАТО, Израилю, Грузии и Украине. Да поможет нам Бог.

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:12

fire1966: хокломразям скакать!!!

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:15

patrik04: у хокломразей и других ублюдков маленький но фест! Данко1 пошла на кесорево сечение, юморной тролль пыщит пролангацией. Всё нормально.

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:18

patrik04: я бы на твоём месте с ублюдком не разговаривал. Это хохлобот и он не отвечает. Пролонгация! Тфу на него. Его бабуля данко1 давеча сдохла. На пальме нашли вниз головой.

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:21

patrik04: навсегда отстойный кокол и кокломрась на пол ставки. На может в лесенку влезть, тупица!!! Тфу на него. Уйти и заткнуться.

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:29

patrik04: Меркель пошла на поводу у старойдуры. Она плохо кончит.

kobylamay_sosetutrampa 24 марта 2018 | 09:38

Эту "новость" "Йэхомацы" ,походу, будет надрачивать все выходные с периодичностью каждый час на радость местечковому либербыдлу. Либербыдло будет на этой новости оттачивать своё "остроумие". Яшка Тупая Мойша с Исраиля уже фонтанирует.

navsegda 24 марта 2018 | 09:17

patrik04: А за что наносить удар ? Они не нападают , а наоборот сваливают

patrik04 24 марта 2018 | 09:23

navsegda:

Умник мля, послов отзывают перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара.

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:26

patrik04: наши послы должны уехать, что бы не попасть под ядерный удар по неодекватным клоунам.

hunterhead 24 марта 2018 | 09:38

patrik04: "Умник мля, послов отзывают перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара."

У тебя ядерный удар в штанах случился, Путрик - 04. :-D Наверно это от "Боярышника"...:-D

vilingrad 24 марта 2018 | 09:49

patrik04: прямо накануне нанесения ядерного удара."
Какая умная обезьянка! Писать может!

shmuel63 24 марта 2018 | 09:54

patrik04: Приведите пример, когда бы послов отзывали "перед самым началом войны, прямо накануне нанесения ядерного удара."

zztop1960 24 марта 2018 | 09:56

patrik04: Да нет , послы сваливают из страны изгоя , нафиг Россия ни кому не сдалась её завоёвывать , потом кормить 140 миллионов голодранцев

midnightblues 24 марта 2018 | 09:23

patrik04: То,что ты идиот,всем известно
Но наносить удар по Харькову не совсем разумно
проще уж по Воронежу и Москве
тк цель угробить хомо советикус так быстрее выйдет

patrik04 24 марта 2018 | 09:27

midnightblues:

Я срал в рот тупицам, которые наверное уже десять, ничего сказать не могут, кроме как повторять "воронеж", "11.80", "ольгинские", "методичка". Открой рот, я в него тебе насру?

midnightblues 24 марта 2018 | 09:29

patrik04: Дебил
что еще сказать

patrik04 24 марта 2018 | 09:37

midnightblues:

Скажи "воронеж" и я ещё разок насру тебе в рот?

yakov18 24 марта 2018 | 10:00

patrik04: Я срал в рот тупицам...
Питор-вас не научили с детства пользоватся горшком а потом и унитазом? Вы продолжаете гадить в любом месте и куда угодно-видимо так и ходите для удоства за7срания-без штанов и исподнего?

apels 24 марта 2018 | 09:26

patrik04: Ахахаха. Сам понял, что предлагаешь? Война ядерная на разные фронты не возможна в принципе. То есть попытка провести в разных направлениях приведет к гарантированному поражению.

patrik04 24 марта 2018 | 09:30

apels:

Говноед, если россияне взорвут весь свой арсенал на территории России, жизнь на Земле исчезнет.

rampa 24 марта 2018 | 09:44

patrik04: если тебе так не терпится сдохнуть, взорвись сам, а людей за собой не тяни

patrik04 24 марта 2018 | 09:51

Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Солсбери - это навсегда, до тех пор, пока мы не уничтожим западный мир.

echo_shar 24 марта 2018 | 09:39

patrik04:
Или можно начать с демократизации пары троек нефтяных танкеров Сауд Аравии.
Только нужно заранее подготовить заявление МИД РФ, приветствующее снятие всех санкций с России. А то снимут в течении пяти минут, а заявление не готово!

lecitoyen_ 24 марта 2018 | 09:40

patrik04: вам как и вашему перзиденту нужен врач

leshiy_13 24 марта 2018 | 09:40

patrik04: "Да поможет нам Бог."
Да уже помогает, 76,67% разума лишил....

rampa 24 марта 2018 | 09:40

patrik04: На пряжках солдат вермахта писалось «С нами бог» («Gott mit uns»). И планы у них были, как у тебя. Ну а результат ты знаешь )))

nf5096004 24 марта 2018 | 09:42

patrik04: Бог ответку пришлет, или не знаком с правилом мгновенного ответного удара. Себя не жаль, детей пожалей.

zollendorf 24 марта 2018 | 09:42

patrik04: Давай, вперед!
Как раз продезинфицируем капитально самую "великую" паРашу на планете.

kondrakr 24 марта 2018 | 09:46

patrik04: Не, не поможет.

isnowanaarene 24 марта 2018 | 09:57

patrik04: Вот эти лайкнувшие во главе с патрюшей 100% клиенты Центра Э, но тем некогда, другим заняты.

ugolnikov 24 марта 2018 | 09:57

patrik04: твои - то дома знают о твоей клинике?!

muscled 24 марта 2018 | 09:58

patrik04: Ты дебил?

zollendorf 24 марта 2018 | 09:33

fire1966: за решеткой в Гааге!//

Хуже! Гаага ему только снится. Гнить ему в кремле, как и его восхволяемому примеру для подражания - Сталину, который добавил таки еще одну букву "с" в свое прозвище "Усатый".

ts 24 марта 2018 | 09:53

fire1966: НАДО РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВИТЬ: вы высылаете 10 наших -- мы высылаем 20 ваших! Пусть думают, сколько отозвать..

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:10

danko_klisma: у уокломразей всех мастей фест и факельный прогон! Данко1 совершит преждевременные роды.

cynepcmap 24 марта 2018 | 09:17

Конкурс на самый ласковый язык среди премьеров Европы...

taglit 24 марта 2018 | 09:22

cynepcmap: давно пора гнать ФСБ и ГРУ из посольств!

navsegda 24 марта 2018 | 09:11

sisyan_mudachina: чего славненько ? ты ипанутый ? ответка будет , всем песец , ядерная зима , радиация .....

vinibi 24 марта 2018 | 09:13

navsegda: Что написано у этого пригожинского шныря в методичке- то он тупо здесь и постит за помои с кремлевской столовки!!!

sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:16

navsegda: Ну и пусть будет ,а зачем так жить ? Вы же сами орете то все плохо , ФСБ всех пытает ,работы нету ,жрать ежей жареных на пальмовом мале невозможно , интернет отключили , ужос а не жисть !

navsegda 24 марта 2018 | 09:21

sisyan_mudachina: ну это ты не живёшь , а вот сынки ваших чиновников да и они сами очень даже живут преимущественно в гейропе , там и яхты , и виллы и футбольные клубы у некоторых , там и денежки в заначке , конечно в долларах и еврах , думаешь твои хозяева по всему этому честно наворованному удар нанесут ?)))))))))))))))))

benin_papa__ 24 марта 2018 | 09:29

sisyan_mudachina:
Для ликвидации всего вышеперечисленного нет необходимости жечь весь Глобус. Достаточно огородить ареал обитания шахидообразных верных ленинцев-сталинцев и верных аллаховцев. чем сегодня и заняты страны Запада.Это только самим отставшим навсегда выход видится именно в тотальном уничтожении всей цивилизации. Поскольку присущая им криворукость и бестолковость не оставляет никакой надежды на бесполезные ужимки "догнать и перегнать".
Разницу понимаете, товарищ?

echo_shar 24 марта 2018 | 09:46

benin_papa__:
Можно, кстати, чтобы Россия огородила Европу от противных твитов Трампа...
Перерезав интернет-провода, соединяющие штаты и ЕС.
Таким же образом можно помочь Терезе Мэй провести брекзит, подорвав провода на дне Лё-Манша...)))

midnightblues 24 марта 2018 | 09:21

sisyan_mudachina: НА ВОРОНЕЖ
К слову-рекомендую посмотреть серьезный анализ российского вооружения
Они могут и не успеть вылететь-
так что все это бред параноиков

sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:28

midnightblues: Ладно убедил ! Но ты же веришь вРосийских хакеров и мощь ОВ "новичек" ? Представь : наши хакеры отключают программы охлаждения на ядерных АЭС по всей Европе и закрывают доступ к управлению станцией , а потом я лично приезжаю с канистрой " новичка" и уже добиваю выживших !

nf5096004 24 марта 2018 | 09:47

sisyan_mudachina: может пора прекратить тот бред, который вы сдесь несёте. Это не компьютерные игры, это жизнь всего мира. И вы не вправе ею распоряжаться. То, что вы излагаете, даже несерьёзно можно квалифицировать как призыв к терроризму!

midnightblues 24 марта 2018 | 09:52

sisyan_mudachina: никаких уже ваших не будет
метлой гонят
так что окончен ваш праздник
впереди -очистки на помойке

hunterhead 24 марта 2018 | 09:34

sisyan_mudachina: "Вот и славненько , теперь понятно куда полетят первые двадцать ракет ,превентивный удар так сказать !"

Ты этим свою мамочку пугаешь, когда из тошниловки возвращаешься, sisyan_mudachina? :-D

vilingrad 24 марта 2018 | 09:55

sisyan_mudachina: Ща бесноватые шестерки Верховного Неврастеника начнут пугать ядрным ударом. У Вовки всегда так- чуть обидели- всех убью, всех порешаю!!!

echo_shar 24 марта 2018 | 09:23

danko_klisma:
А я поддерживаю давление на Россию. Россия должна стать примером. Должна стать САМОЙ демократической страной в мире. На столько, чтобы мы даже могли демократизировать другие страны.
Допустим, Катар, Эмираты и Сауд Аравию...
А еще было бы хорошо, чтобы мы смогли защитить Европу и свободную торговлю от наглого Трампа, который ввел пошлины! Можно было бы ввести санкции против Трампа и отключить штаты от СВИФТа или от Интернета, перерезав провода на океанском дне...

navsegda 24 марта 2018 | 09:29

echo_shar: интьернет как и персональный комп , как и винда , это придумали в штатах , оттуда всё пошло , это они могут тебя отключить ) а пошлины на товары из китая правильно ввели , Трпамп хочет вернуть производство на территорию америки , что бы свои рабочие зарабатывали , а не китайцы

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:31

navsegda: хохлобот из бульбашей. Тфу на тебя! Гы гы. Оттуда. Тебя.

echo_shar 24 марта 2018 | 09:33

navsegda:
Ну не знаю. Я слышал, что штаты подключены к Европе проводами, которые идут по дну Атлантического океана... А Британия пустила провода по дну Ламанша. Разве нет? ))

rampa 24 марта 2018 | 09:48

echo_shar: уже мечтали сто лет назад о "мировом интернационале". Результат помнишь?

echo_shar 24 марта 2018 | 09:54

rampa:
Я вам о демократии, а вы о каком-то интернационале...

mikhail_spb_ 24 марта 2018 | 09:08


Нацдилер продолжает успешно в одиночку противостоять всему цивилизованному миру.
Новых сил ему придаёт российское народонаселение, выразившее поддержку на недавней пролонгации.

patrik04 24 марта 2018 | 09:13

mikhail_spb_:

Промедлил опять, danko_klisma тебя опередил? Медленно ты пистолет выхватываешь, точно как Боря Дурицкий.

cynepcmap 24 марта 2018 | 09:19

patrik04:
Це не пистолэт. Просто почесал там между ног...

patrik04 24 марта 2018 | 09:21

cynepcmap:

Чесал и приговаривал, "Леонид Эдуардович", "Владимир Вольфович", "Леонид Эдуардович"?...

sisyan_mudachina 24 марта 2018 | 09:20

patrik04: Он просто мушку не спилил ,застревает ,да больно наверное !)

danko_klisma 24 марта 2018 | 09:23

sisyan_mudachina: короче, передергивает ствол, но в холостую. Вялый подкачал. Бухает юморной тролль! Да как и все нудные тролли.

epynda 24 марта 2018 | 09:29

mikhail_spb_: Твой цивилизованный мир, это США и Гей-ропа.....
России, он не подходит....
Содом и Гоморра !!!

zollendorf 24 марта 2018 | 09:11

Как так??? Россия же отрицает! Даже Писькову не верите???

petr222 24 марта 2018 | 09:13

Заодно, неплохо бы заблокировать все иностранные щита, российских чинушь и их родственников, пока аргументированно не объяснят происхождение средств...

ramen 24 марта 2018 | 09:13

Не уподобляться Чемберлену!
Агрессора умиротворить невозможно!

glotov 24 марта 2018 | 09:15

21 лжец повторил ложь, от этого она все равно не станет правдой.

navsegda 24 марта 2018 | 09:15

Всему есть предел , даже терпению "толерастов и либерастов" , до Скрипаля было много подозрительных смертей людей связанных так или иначе с РФ , которые власти Англии спустили на тормозах , химическая атака на Англию стала последней каплей

kantrikantri 24 марта 2018 | 09:18

Зачем нам друзья,плюющие в спину?2% на выборах доказали несостоятельность Пятой колонны,они в панике,такого как в Украине,они не увидят...Англосаксы,и дальше будут строить козни и заговоры,это нация нечего хорошего для России никогда не делала,даже предала царя Николая,своего родственника,отдавшего на растерзание большевикам!

navsegda 24 марта 2018 | 09:25

kantrikantri: "пятая колонна" это ренегаты во власти , ни кто из российской оппозиции даже близко к власти не был , царь сам отрёкся от престола , под давлением своих же дворян , съёпываться надо было во время , как Ленин у Парыж

mercer57 24 марта 2018 | 09:19

хорошая новость.... с гопниками из питерской подворотни только так и нужно поступать...)))

vlabumur 24 марта 2018 | 09:20

Высылка дипломатов из стран Европы,если она произойдет поставит Россию в крайне неудобное положение.
Во внешней политики это цугцванг,внутри страны я думаю власти будут контролировать ситуацию.

zolingen 24 марта 2018 | 09:23

Давно пора. И стену, стену!

apels 24 марта 2018 | 09:24

Лаврова с Захаровой можно будет сокращать. За ненадобностью :)

epynda 24 марта 2018 | 09:24

Ничего страшного....
России, нужно отозвать своих послов из этих стран и оставить там временных поверенных...

(комментарий скрыт)

varigor 24 марта 2018 | 09:32

Ну вышлют своих дипломатов, а Россия вышлет их дипломатов и что? Клевета на Россию всё одно останется клеветой, а они в заднице.

vlabumur 24 марта 2018 | 09:52

varigor: Клевета на Россию всё одно останется клеветой,
++++++++++++++++++++++++++++++
Клевета это или нет? А откуда вы это знаете?
Скрипаль отравлен это факт.Случилось это после приезда дочери. Отравлены так называемым "новичком." Это факты.
Версию "вы их сами отравили" в Европе рассматривать не будут.
3:0 не в нашу пользу.
Экономика России пострадает это факт,и моя жизнь ухудшится.
Вот такой мой вывод.

grishakras 24 марта 2018 | 09:33

Вместо того чтобы задать себе вопрос : почему так? Здесь много грязной ругани. Но ведь ругаются, когда нет разумных решений , а так , чтобы сбросить неприятные эмоции. Но это , очевидно, - от слабости

portage2 24 марта 2018 | 09:38

Стоп-стоп! "Рекомендации" это, конечно же, хорошо, но надо как-то и логистику согласовать. Самолет-кокаиновоз один, а дипломатов "на выселки" много получается. Плюс багаж. Плюс семьи-няньки-мамки.
Европу, опять же, посетить нужно, -там своя очередь. Все могут не поместиться!

venediktov_cunt 24 марта 2018 | 09:47

Надеюсь пидерлиберасты уже подготовили себе достойные места на цивильном западе - ну то есть в отхожих местах (типа сортир МэЖо). А то скоро их будут вышвыривать из России пинками!!!))))

vladimirgornitsky 24 марта 2018 | 09:48

Это и называется "страна-изгой". Совсем отошения не рвут, ведь и с террористами ведут переговоры, но отношение демонстрируют однозначно.
И возникнет проблема, куда девать десятки, а то и сотни оставшихся без работы дипломатов. В посольствах Венесуэлы и КНДР столько вакансий не надется, да и кому охота туда ехать после Европы и США.

vsveter 24 марта 2018 | 09:52

УК РФ 128.1
"Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов."
На ЭХЕ процветает антироссийская клевета.
"Либеральная" мерзость соревнуется в своём паскудстве.
Пора пополнять бюджет.
Чего ждёт российская власть?

(комментарий скрыт)

ffonarshik 24 марта 2018 | 09:58

Дядя Вова,как всегда,заранее все знал.И даже предупредил,мол мы готовы,получите ответку по-полной...
Но операция была давно спланирована,все роли распределены,обратный ход дать практически невозможно-с...

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Новости

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие

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Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

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Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
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Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

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Kобщество, выборы, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

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Теперь будет сформирована принципиально другая «Русская вселенная», в которой законы физики будут, наконец, приведены в соответствие с законами РФ, свершилось нечто, что обеспечит России изоляцию, свечки, юбки в пол…

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Kвласть, политика, выборы, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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