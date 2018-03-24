Более 20 человек пострадали в Барселоне во время протестов из-за решения суда по делу Карлеса Пучдемона
Это сообщает в «Твиттере» каталонская служба медицинской помощи. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление. В акции участвовали около 10 тысяч человек, пишет газета «Мундо».
Испанский суд накануне решил выдать международный ордер на арест бывшего главы Каталонии. После референдума о независимости этого испанского региона Пучдемон, которого обвиняют в сепаратизме, бежал в Бельгию, а недавно приехал в Финляндию.
Комментарии1
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rktq 24 марта 2018 | 08:43
Все прогрессивное человечество осуждает позорную колониальную политику Испании..
Прекратим экономическую эксплуатацию богатой Каталонии!