В Екатеринбурге снесли взрывом недостроенную телебашню высотой 220 метров
Оставшуюся часть разберут вручную, сообщили «Интерфаксу» в подрядной организации.
Как отметил корреспондент «Эха», на снос башни утром собрались посмотреть сотни жителей.
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Оставшуюся часть разберут вручную, сообщили «Интерфаксу» в подрядной организации.
Как отметил корреспондент «Эха», на снос башни утром собрались посмотреть сотни жителей.
Комментарии3
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kotvinder2 24 марта 2018 | 08:40
А чё, на её месте будут новую строить, повыше?
doxerom 24 марта 2018 | 08:40
Ломать не строить, душа не болит. Проходили уже. Весь мир разрушим, до основания, а затем... С "затем" временные трудности, перешедшие в постоянные..
prostovanya 24 марта 2018 | 09:07
Достроить - денег не хватило, решили в металлолом сдать...