Россия намерена упростить доступ на свой рынок для японских компаний, которые производят медоборудование и лекарства
Это заявила вице-премьер Ольга Голодец перед началом встречи в Японии с министром экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко. Как передает ТАСС, во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Комментарии23
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neburzhui2 24 марта 2018 | 08:40
Японские технологии точно не помешают.
neburzhui2 24 марта 2018 | 08:42
А у нас любого сырья - завались. Куда они все денутся ? :-))
ze_danil 24 марта 2018 | 08:45
neburzhui2: у тебя, портянка, ничего нет
neburzhui2 24 марта 2018 | 08:51
ze_danil:
У меня даже портянки от Версаче
:-))))))))))))))
vezdehod 24 марта 2018 | 09:15
Ракеты на "ядерном" топливе научились делать. а вот Мед.оборудование и Лекарства, ноги не доходят.
zollendorf 24 марта 2018 | 09:22
neburzhui2: Ну вот и ответ, поневоле. Даже портянки, и те чужие!
rktq 24 марта 2018 | 09:04
ze_danil: "Ты голодранец! ...Ничего у тебя нет!" Все в залоге по два раза у пиндосов!
vinibi 24 марта 2018 | 09:20
neburzhui2: У нас??? у вас пригожинских хлюстов лишь то- что в попе у путина!!!
ze_danil 24 марта 2018 | 08:40
ну чо, ватаны, как думаете - Вощдь таки сдал Южные Курилы или пока ещё нет?
ajsenev 24 марта 2018 | 08:40
О как! Приперло. А как же антисанкции?
ivar1964 24 марта 2018 | 08:43
Медоборудования нет. Лекарств нет. Не до них! Некогда! Надо хранить величие!
sasass 24 марта 2018 | 08:43
Этому мудрому решению - Российская мафия может не дать ходу ....
askol2016 24 марта 2018 | 08:52
А как же импортозамещение? Сдулся путинский пропагандистский пузырь? Путин встал на колени перед Западом, признав свою неспособность создать что-то?
sproter 24 марта 2018 | 09:00
askol2016: Подождите, они еще назовут Японию своим медпроизводственным придатком.
rktq 24 марта 2018 | 09:01
askol2016: Вообще то Япония считается Востоком...
zularin12 24 марта 2018 | 08:58
Вот и хорошо, а бриты пусть дальше прыгают.
krs_sk 24 марта 2018 | 09:01
А как же импортозамещение! Не патриоты в правительстве завелись!
prostovanya 24 марта 2018 | 09:05
А раньше где были, чего делали? Только усложняли всё?
grigorcar 24 марта 2018 | 09:10
а своим производителям не намерены жизнь упростить?
ma1nbrain 24 марта 2018 | 09:13
grigorcar: чтобы было ещё больше мела?
na555 24 марта 2018 | 09:13
Привлечь, а после отжать.
zolingen 24 марта 2018 | 09:28
С западом разосрались, теперь Япония - наше все! Последнее связывающее звено с цивилизацией. Видимо не надолго, нож в спину уже выкован. Дальше каменный век.
oneoretwo 24 марта 2018 | 09:41
добро пожаловать, якудза ?