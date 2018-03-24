Сразу две акции против мусорной свалки пройдут в подмосковном Волоколамске
События там могут привести к большим протестам, сказала в эфире Эха политик Ирина Хакамада
Недавно после выброса сероводорода в больницу обратились более 50 детей.
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События там могут привести к большим протестам, сказала в эфире Эха политик Ирина Хакамада
Недавно после выброса сероводорода в больницу обратились более 50 детей.
Комментарии26
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che21 24 марта 2018 | 08:36
хакамада тело бесполое,всегда свой нос по ветру держит,гнется вместе с линией партии
meister_luvin 24 марта 2018 | 08:42
che21: che21:
велика Россия, а свалки девать некуда
ansh 24 марта 2018 | 08:45
Понесут хоругви с Путиным?
vezdehod 24 марта 2018 | 09:11
Делайте что хотите, но - не упоминайте имя Владимира Владимировича, так как вы сами назначили его управлять собой.
midnightblues 24 марта 2018 | 08:45
не могут
тк рабы на протесты не способнны
только на небольшой бунтик
поколотят дубинками и все закончится
gregor 24 марта 2018 | 08:48
Сразу две акции против мусорной свалки пройдут в подмосковном Волоколамске
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Поздно . Надо было до ,как бы "выборов " шевелится ,да и не голосовать за Путина ,который это всё и крышует .
Проголосовав за Путина ,никакого морального права не имеют те, кто за него проголосовал . Нельзя возмущаться тем ,кого выбрали . Кушайте на здоровье и не вякайте теперь . Потому ,как это подло , голосовать "за" и возмущаться .
Тут уж или или ..., третьего не дано .
alex_d 24 марта 2018 | 08:51
gregor: бред. голосование "за" не означает, что голосовавший думает, что всё хорошо. просто он уверен, что другие варианты - хуже.
neburzhui2 24 марта 2018 | 08:56
События там могут привести к большим протестам, сказала в эфире Эха политик Ирина Хакамада
Там уже всё происходит. Тормозить стала барышня :-))
rampa 24 марта 2018 | 09:21
alex_d: чтобы быть уверенным, что другие варианты хуже, нужно было сначала посмотреть на другие варианты в действии, а потом решать. В любом случае, если все варианты вам не по нраву, можно было вообще не участвовать в выборе из двух зол наименьшего. А теперь "видели глазки что покупали, ешьте теперь хоть повылазьте." Жаль только, что вместе с вами и остальным приходится кушать ваш выбор
alex_d 24 марта 2018 | 09:37
rampa:
"чтобы быть уверенным, что другие варианты хуже, нужно было сначала посмотреть на другие варианты в действии, а потом решать."
====
странные ваши слова. как же это можно посмотреть ВСЕ варианты? это никакой жизни не хватит, даже если каждому из 7 оставшихся кандидатов сокращенно по 4 года выдать.
"В любом случае, если все варианты вам не по нраву, можно было вообще не участвовать в выборе"
===
с какой это стати? я быбрал наилучший вариант из представленных. но это не означает, что буквально всё хорошо. у вас с логикой что-то...
benin_papa__ 24 марта 2018 | 09:54
alex_d:
В любом случае проголосовавший за Путина голосовал за сохранение нынешнего статус кво. За стабильность житья на помойке. А уж чем он там руководствовался - моменты вторые. Пусть нюхает и утешает себя мыслью, что иначе могло быть ещё хуже. Уход из Сирии или Лугандонии, например.
Или ухудшение отношений с КНДР и Ираном. Пусть нюхают и готовятся смотреть ЧМ-2018. И не отвлекают власть от неутанной заботы по повышению уровня жизни россиян.
И да, готовятся жить дольше, согласно плана выбранного ими президента.
piter_ug 24 марта 2018 | 08:49
Едропуты, как тот мусор - загрязняют среду. А потому методов борьбы с ним у них нет.
Ну направят они мусоровозы в другое место, будут там отравлять все живое. Будут в том месте протесты.
В рамках воровского режима эта проблема не решаема.
varigor 24 марта 2018 | 08:53
Западные прихвостни хотят воспользоваться недовольством людей от свалки? Не выйдет.
Прозападный русофобский майдан нужен только пятой колонне.
rampa 24 марта 2018 | 09:24
varigor: а вам нужно, чтобы ваших же детей свалками травили?
varigor 24 марта 2018 | 09:27
rampa: Мне не нужны западные прихвостни с их майданными революциями. Как и людям в Волоколамске и во всей России.
rampa 24 марта 2018 | 09:35
varigor: и мне не нужны майданы и революции. Так почему вы поддерживаете власти, которые ведут народ к этому? Или свалки в Волоколамске, приведшие к отравлению детей и последовавшим за этим бунтом волоколомчан, западные прихвостни навалили?
kalabria 24 марта 2018 | 09:41
varigor: так что свалка только в Волоколамске? А города их с десяток наберется ,где люди дохнут как мухи от экологии,думаю нужна всеобщая забастовка,хватит помирать, ради прибылей олигархов
meteor9 24 марта 2018 | 09:48
varigor: редкий же ты удак. Тебя надо прямо на той свалке поселить, чтобы оттуда писал свой пригожинский бред, может тогда у тебя хоть в голове путная мысля родится, придурок
kalabria 24 марта 2018 | 09:38
varigor: при старом то президенте лучше было, а при новом хана,не нравится народу новый президент, что поделаешь, наверное свалят его и 2-х месяцев не продержится, чую не люб он народу.
ivar1964 24 марта 2018 | 08:54
Какие протесты после такой всенародной поддержки? ВВП победно шествует по России под продолжительные аплодисменты холопов! Кнута им! Кланяйтесь ниже!
varigor 24 марта 2018 | 09:29
ivar1964: аплодисменты холопов
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Холопы в России есть только в пятой колонне. Лижут сапоги маккейнам.
kalabria 24 марта 2018 | 09:44
varigor: путин говорил про прорыв ,он нужен России этот прорыв,хватит быть рабами , время пришло скинуть кровососов -кремлевскую хунту озерную, народ просыпается , тем более 76% против плешивого
curious69_ 24 марта 2018 | 08:55
Великая страна Россия. И отсутствие ГОСУДАРСТВЕННОГО подхода к своевременному строительству инфраструктуры в ней великое. Власти - временщики. Сделать деньги ( украсть) в России и свалить. Представте себе плотность населения в России , как плотность в Японии и соответственно количество бытовых отходов. Свалки были бы уже в Барвихе и на Рублёвке.
shotabich Дмитрий Зотиков 24 марта 2018 | 08:57
- Счастлив тот человек. который родился при Путине!
- То есть, Марь Ивановна, получается, что вдвойне счастлив человек, если он при Путине еще и умер?
- Вовочка, выйди вон из класса!
stichirichi 24 марта 2018 | 09:07
Надавали по голове местному электорату, теперь ведь не приедут, слов громких не скажут...да, ОМОН вам в парламентеры...увы
kaminas 24 марта 2018 | 09:55
Сразу две акции против мусорной свалки пройдут в подмосковном Волоколамске
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Не имеют право ни на какие акции против властей .
Нельзя быть за властей ,оддерживая их на выборах и проводить акции против них же . Это сюреализм ,клиника полная .
Свалка и Путин - это слова синонимы .
Нельзя быть за Путина и проводить акции против свалки .
За Путина ,за свалки , за отсутствие больниц ,лекарств , туалетной бумаги .
Только так ,а не иначе .