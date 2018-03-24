Новый советник Дональда Трампа по нацбезопасности может вызвать скачок цен на нефть

Это говорят эксперты, опрошенные телеканалом CNBC. По их словам, Джон Болтон будет настаивать на усилении давления на Иран по ядерной сделке. Сообщается, что скорее всего США выйдут из соглашения по Ирану и политическая обстановка на Среднем Востоке станет более напряженной — это может привести к повышению цен на нефть.