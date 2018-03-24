Новый советник Дональда Трампа по нацбезопасности может вызвать скачок цен на нефть
Это говорят эксперты, опрошенные телеканалом CNBC. По их словам, Джон Болтон будет настаивать на усилении давления на Иран по ядерной сделке. Сообщается, что скорее всего США выйдут из соглашения по Ирану и политическая обстановка на Среднем Востоке станет более напряженной — это может привести к повышению цен на нефть.
Комментарии7
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scull 24 марта 2018 | 08:12
Молодец какой.
vaka257 24 марта 2018 | 08:16
Сравнение для безмозглых, злобных,ватников！Проезд по новой платной трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург, построеной в том числе на наши деньги) составит 2 000 рублей！Внутренний перелет в Турции (Стамбул-Анталия) стоит 1 500 рублей！Гордитесь ватные дебилы!...
captainobvious 24 марта 2018 | 08:19
Данила Козырев знает своё дело ))
zhav 24 марта 2018 | 08:19
Вове в банки гейевропы и на войны не помешает ....
sbk 24 марта 2018 | 08:22
Давно ждем.
Нацлидер говорил пару лет потерпеть, а терпим уже 4!
prade 24 марта 2018 | 08:27
По идее Путин сейчас должен поддержать США, тогда и цена на нефть повысится. Получается, он сейчас должен выбрать между благосостоянием собственной страны и поддержкой Ирана.
j_partizan 24 марта 2018 | 08:27
Подарок для нефтяных олигархов и основа для развития американской нефтедобывающей отрасли.