Верховный суд Испании обвинил в мятеже 13 каталонских политиков. Среди них бывший глава автономии Карлес Пучдемон

Речь идет о событиях, когда в Каталонии проводили референдум о независимости от Испании. Фигуранты дела о мятеже свою вину не признают. Еще 12 бывших лидеров автономии обвиняют в растрате или неповиновении государству, передает агентство Reuters. Верховный суд принял решение заключить под стражу на время разбирательств кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруля. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту. Наказание по данной статье предусматривает 30 лет лишения свободы. Кроме того, арестованы еще несколько обвиняемых, среди них бывший спикер регионального парламента Карме Форкадель. В суде объяснили свое решение опасениями, что подозреваемые могут сбежать. Все они лишены права выйти на свободу под залог, поскольку существует риск, что арестованные скроются или повторно совершат преступления, в которых их обвиняют. Такие разъяснения дали в Верховном суде Испании.

Решение Верховного суда может сорвать голосование в парламенте Каталонии по выборам нового лидера автономии.