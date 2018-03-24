Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков выступил в защиту депутата Леонида Слуцкого
На лекции в Новосибирском госуниверситете он сказал, что депутат может положить руку на любое место
Ранее комиссия по этике Госдумы не нашли нарушений в действиях Слуцкого, которого две журналистки обвинили в домогательствах. Ряд СМИ, в том числе наша радиостанция, отозвали своих корреспондентов из парламента.
Комментарии15
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arye_11 24 марта 2018 | 08:10
Насчет "декана" вполне вполне права строчка из детского стишка - "Что ни делает дурак, все он делает не так".
Хотел "коллегу" защитить, так еще одно дерьма на его голову вылил(и на свою тоже, кстати)
chapter_2 24 марта 2018 | 08:25
arye_11: Все "политические партии" России ожидают по делу Л.Слуцкого озвучивания мнения В.Путина, чтобы присоединиться к его поддержке, Болонки, блин... Л.Слуцкий - председатель международного комитета Госдумы, известный также непристойным поведением и сексуальными домогательствами.
patrik04 24 марта 2018 | 08:27
Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков выступил в защиту депутата Леонида Слуцкого...
Наверняка это сказано в пику грязножопой швали, что подняла хайп против дурня Л.Слуцкого, но помалкивает о своём соплеменнике Марке Розовском, который насилует своих артисток.
hastings 24 марта 2018 | 08:26
arye_11: Барин имеет право!
alo0000 24 марта 2018 | 08:11
Вот пусть они и кладут друг другу руки на любое место. А мы на них обоих, да с прибором!
hodak47 24 марта 2018 | 08:13
Деканы тоже не прочь полапать. Такое и телевидение грязное,как слуцкая дума...
antimrakobes 24 марта 2018 | 08:17
В ответ студенты тоже кое что положили на декана. И теперь этот декан считается недействительным...
vaka257 24 марта 2018 | 08:19
Пожелаем декану,чтобы и его дочерей лапали бесцеремонно и безнаказанно...
j_partizan 24 марта 2018 | 08:20
"депутат может положить руку на любое место"
Декан Высшей школы телевидения
__________
Другое от руководителя школы проституток странно было бы услышать.
antimrakobes 24 марта 2018 | 08:20
Ждём заявления госдуровцев в русле "это нападки запада на нашу стабильность", "слова были вырваны из контекста" и "а посмотрите что там у хохлов".
andreygo 24 марта 2018 | 08:20
Ему бы пообщаться с депутатом Жириновским
kazlevich1949 24 марта 2018 | 08:23
Если это высказывание Третьякова перевести на русский язык, то он говорит, что о ЖУРНАЛИСТ и не желает быть "членом" состава следующей Думы - не желает переезжать из четвёртой Власти в Первую... не нужна ему "Кемска волость"!
kazlevich1949 24 марта 2018 | 08:30
kazlevich1949: Такое чувство со всей "этой" вознёй "ниже плинтуса" возникает, что Путин недели через две, через месяц объявит о досрочных перевыборах в Думу??! И председателем естественно будет "женская особь" нынешней четвёртой Власти для которых их "папашки" заранее подсуетились?
starok 24 марта 2018 | 08:27
Вот это прогиб! Зачет Третьякову! Только, его студентов жалко. Чему научит такой руководитель и наставник!?
putinnavsegda 24 марта 2018 | 08:28
Надеюсь студенты зачмырят свинью вплоть до увольнения.