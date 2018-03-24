Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков выступил в защиту депутата Леонида Слуцкого...

На лекции в Новосибирском госуниверситете он сказал, что депутат может положить руку на любое место



Ранее комиссия по этике Госдумы не нашли нарушений в действиях Слуцкого, которого две журналистки обвинили в домогательствах. Ряд СМИ, в том числе наша радиостанция, отозвали своих корреспондентов из парламента.