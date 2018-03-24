Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы
Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие. По сведениям британской газеты «Таймс», беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве. Это будут ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ и его дочери. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.
Комментарии15
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sergeya48 24 марта 2018 | 08:10
Гнать эту шоблу отовсюду, пусть дома сидят за заборам.
che21 24 марта 2018 | 08:14
надо старушку Европу очищать от российских засранцев,пусть в свом говне сидят
rktq 24 марта 2018 | 08:19
che21: Чернявенькие вам больше нравятся..кельнский синдром...
Дамы требуют повторения.
neburzhui2 24 марта 2018 | 08:29
А надо вообще шоблу дипломатов разогнать во всех странах.
ДАРМОЕДЫ ! Через интернет договариваются давно :-))
vlasta64 24 марта 2018 | 08:17
Ой как страшно, ну уедут разведсики с той и другой стороны, напугали ежа голой жопой.
compare 24 марта 2018 | 08:29
vlasta64: если бы у тебя,насекомое были мозги,ты такое не нашуршало....
opiatnovyi63 24 марта 2018 | 08:19
Россия при этой власти окончательно будет изгнана из всех солидных международных организаций. .
tttyyy 24 марта 2018 | 08:24
opiatnovyi63: перечень солидных международных организаций не желаете ли огласить, что ни организация, то скопище бездельников-бюрократов.
mitja_76 24 марта 2018 | 08:21
Если 20 человек говорят тебе, что ты пьян, пожалуй все-то следует пойти и проспаться
tttyyy 24 марта 2018 | 08:26
mitja_76: так однако Джордано Бруно всей Европой говорили что он не прав, а в итоге он оказался правым.
volkov_25 24 марта 2018 | 08:24
неужели это отравление было ему так важно. Или уже просто привычка убивать и убивать хоть кого нибудь.
piter_ug 24 марта 2018 | 08:26
Надо бы финансирование мидюков урезать - не в коня корм.
rico76 24 марта 2018 | 08:27
Как вышлют, так и пришлют обратно.
a_111111 24 марта 2018 | 08:28
Как же это напоминает правление Николая I. Страна всеми уважаемая, внесшая основной вклад в разгром Наполеона, «вдруг» стала изгоем... Несомненно виноват в этом был Николай. Ну а Великобритания и др. это использовали чтобы задвинуть Россию...Тогда, с приходом Александра II и назначением главой МИДа светлейшего князя Горчакова все изменилось в лучшую сторону... Но потери были от правления Николая огромны...
mamiluk 24 марта 2018 | 08:29
"Все кто не с нами те против нас!"...эти подонки...запишут во враги всех,кто против нынешнего фюрера...."Отечество в опасности!"....система сгнила...окончательно...