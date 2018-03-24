В Екатеринбурге менее получаса назад снесли недостроенную телебашню
Как передает корреспондент «Эха Москвы», посмотреть на это пришли сотни человек. На месте башни высотой 220-метров будет построена ледовая арена.
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Как передает корреспондент «Эха Москвы», посмотреть на это пришли сотни человек. На месте башни высотой 220-метров будет построена ледовая арена.
Комментарии15
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a_gafur 24 марта 2018 | 07:43
уроды
chnch 24 марта 2018 | 07:49
a_gafur: Да не, дальновидные люди. Кому, находящемуся в уме , нужна тухлая тележвачка? А через лет 5-10? Вот и сносят...
vaka257 24 марта 2018 | 07:48
Итак, за 4 дня после выборов уже выяснилось, что:
1) налоги прибавят;
2) телеграм запретят;
3) к женщинам приставать можно;
4) Ройзмана уволят, ну то есть просто выборы отменят;
5) если мусорка воняет и отравляются дети, то делать ничего не надо...
темпы неплохие. дожить бы до лета...
kochar 24 марта 2018 | 08:09
vaka257: Ну а после лета по новой с некоторыми поправками с первым словом в ваших пунктах.
sergeev67 24 марта 2018 | 08:28
vaka257: Обсуждают увеличение пенсионного возраста. Хотели с 2020г, теперь прямо с 1 января 2019г жарить будут. Надо принять до лета.
nick_grinevitsky 24 марта 2018 | 08:29
vaka257:
Доброе утро! Есть ещё одна новость: как пишет сегодня "Коммерсант", совет директоров "Газпрома" согласовал назначение Михаила Путина на должность заместителя председателя правления компании сроком на 5 лет. То, что Михаил Путин является "дальним родственником" Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
sasass 24 марта 2018 | 07:49
Зарыли распиленные деньги - теперь заново будут пилить...
vaka257 24 марта 2018 | 07:52
Краснодар. Магнит. Старики убивают друг друга за бесплатные кружки. Это народ победитель. Где-то в Германии старики, из народа проигравшего, выбирают себе курорт куда поедут отдыхать второй раз за год...
nns33 24 марта 2018 | 08:00
vaka257: так это ж Россия,а там гей-Европа. Одна со скрепами и лишней хромосомой. Тем так не "повезло".
vaka257 24 марта 2018 | 07:58
Народ-победитель:-знакомый алкоголик, когда нет денег на бухло, он берет трубочку от капельницы, сует через рукав куртки ,чтобы игла была снизу руки, а второй конец возле рта, потом заходит в АТБ, берет пакет вина, держит его в руке ,пробив иголкой, и пьет его, потом ставит на место на полку- типо передумал...
scull 24 марта 2018 | 08:05
vaka257: Ну и что? Его алкоголиком Путин чтоль сделал, насильно вливая?
vaka257 24 марта 2018 | 08:07
"Бандитская территория!" Московская область, Рузский р-н, деревня Крюково. Местные депутаты и жители борются с группировкой, которая незаконно ведет добычу песка. Бандиты спокойно стреляют из оружия в жителей. Подмосковье живет в 90-х, спасибо губернатору Андрею Воробьеву...
s011ma 24 марта 2018 | 08:10
Хотят переплюнуть питерцев с "Зенит-ареной" по распилу.
zemljanka 24 марта 2018 | 08:19
Саранча.
krestianin_067rus Михаил Никитин 24 марта 2018 | 08:21
Ломать - не строить! - известно. Башню снесли и арену не построят.