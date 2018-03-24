Надежда Савченко объявила голодовку после решения суда в Киеве о ее аресте
Депутата Верховной Рады подозревают в терроризме и подготовке государственного переворота. Это дело политически мотивировано, сказал «Эху Москвы» адвокат Савченко Виктор Чевгуз.
Находясь в заключении в России, Савченко голодала 83 дня
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
supervezdehod 24 марта 2018 | 07:38
Даёшь два месяца сухой голодовки!
che21 24 марта 2018 | 07:45
supervezdehod: если бы тебя овцу двухдырую посадили бы ко мне в камеру,то я бы тебя самого драл во все дырки на сухую,гниду ватную!Бу га га га га!!!!
sandro_007 24 марта 2018 | 07:46
che21:
Вы с параши пишете? Или из под шконки?
che21 24 марта 2018 | 08:10
sandro_007
пнх заглоточник:
gs1112 24 марта 2018 | 08:28
На освобождение Савченко было потрачено столько сил,,, Ей предоставили невероятные возможности депутат Рады, депутат ПАСЕ. А она повела себя как Рыбка дешевая шлюха возомнившая себя вершителем судеб. Да уж лучше бы освободили Сенцова.
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 08:28
che21: Но дерут тебя во все дырки и будут драть до скончания твоих дней! Так что мечтать не вредно, в особенности таким пидарам как ты!
max3446 24 марта 2018 | 07:45
Украинские биатлонистки вслед за мужчинами лишились квоты
Женская сборная Украины по биатлону, пропустив этап в Тюмени, вылетела из первой пятерки Кубка наций и потеряла квоту в шесть спортсменок на следующий сезон.
В следующем сезоне тренеры команды смогут заявлять на личные гонки Кубка мира лишь пять спортсменок.
Перед завершающим этапом Кубка мира в Тюмени Украина шла четвертой, но пропуск гонки позволил России и Норвегии позволил их обойти.
Бу га га, воистину, назло нам себе отморозили уши
nns33 24 марта 2018 | 07:46
Задержали по надуманному обвинению. Много знала,видела и не молчала.Не заняла соглашательскую позицию с порошенко и луценко. Что может быть опасней?
sasass 24 марта 2018 | 07:56
Жанна д*Арк Украинского народа скоро окажется на новых освободительных баррикадах ....
scull 24 марта 2018 | 08:01
Думаю после 83 дней голодовки такие пачки не наедают. Только в России ей адвокаты таскали сало и курицу-гриль для " голодовки", а в укрогабонии не позволят.
kochar 24 марта 2018 | 08:06
Баба с железными яйцами.
Видится мне,что с неё и начнётся подыхание этой коррумпированной власти.
Та же система коммуняки и у нас,только у Украины начнётся пораньше.
Там просто "одобрямс" не зашкаливает.
aldensino 24 марта 2018 | 08:10
Пакуй, Петя, чемоданы, на Мальдивах ждут путаны.
rktq 24 марта 2018 | 08:21
Даааа.. не позавидуешь хомячкам.. Какую песню петь .. То ли "О говне", то ли «Ще не вмерла"
andrii1979 24 марта 2018 | 08:21
История бывает дважды. Первый как история. Второй как фарс. И смех, и грех. Печально. Может её и обработали в застенках гэбни, что очень вероятно. А может просто дура. Козачок явно был засланый. Этого и боялись.
koleg197 24 марта 2018 | 08:21
ну все,еще кг 50 наберет