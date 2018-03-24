Совет национальной безопасности США рекомендовал выслать российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля
Решение примет президент, сообщает CNN со ссылкой на источники. Впрочем, Дональд Трамп не всегда выполняет советы своего окружения. По сведениям газеты «Вашингтон Пост», помощники Трампа настоятельно советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, но он это сделал.
Ранее из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, Великобритания выслала 23 российских дипломата. В России ответили такой же мерой, а также приостановили работу Британского совета.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ha12raz 24 марта 2018 | 07:36
Счас Вовану названивает........умоляет не публиковать фото с путанами.
ura_123 24 марта 2018 | 07:56
ha12raz: Не с путанами,а с агентами спецслужб замаскированных под самых лучших в мире женщин с низким уровнем социальной ответственности!
opiatnovyi63 24 марта 2018 | 08:09
ura_123: С этим Вождём Россия скоро останется без посольств и дипломатов, если не считать танцовщицу Машу и самого Лавра!
vaka257 24 марта 2018 | 07:40
Если в России последует зеркальное отражение ,то посольства надо будет закрывать...Путинщина становится изгоем, с вытекающими последствиями...Хотя меня больше интересует комсомолка Меркель...
j_partizan 24 марта 2018 | 07:53
vaka257:посольства надо будет закрывать.
______
Пусть это будет "подарком" для депутатов - предателей Родины.
kiever 24 марта 2018 | 07:55
vaka257: а комсомолец ходорковский тебя не интересует? А почему заткнулась когда савченко на украине посадили? Какие вы дешёвые прокиевские пропагандисты
supervezdehod 24 марта 2018 | 07:41
На самом деле высылки дипломатов для всех стран хреновы. Это все резедентуры менять, а это непросто.
ura_123 24 марта 2018 | 07:52
supervezdehod: И ещё многочисленных "Анн Чапман" трудоустраивать!
j_partizan 24 марта 2018 | 07:48
Если Россия в ответ на провокации пиндосов не хочет разрывать дипломатических отношений с Пиндосстаном, то пиндосам приходится это делать самим.
neyexo 24 марта 2018 | 07:50
Какое еще Солсбери? Местные называют его Созбри с долгим "о"
/sɔːzbri/
ura_123 24 марта 2018 | 07:54
neyexo: Песенка такая есть-Солсбери Хиллс.
И вроде как долгое О там никто не тянет,как кота за эээээээ... хвост!
;-)
ura_123 24 марта 2018 | 08:04
ura_123: И во ещё чего надыбал-Salisbury — второй студийный альбом английской хард-рок-группы Uriah Heep, вышедший в 1971 ...
И одноимённая песня вроде как последняя на пластинке)))
bobiksdoh 24 марта 2018 | 07:51
Многоходовочки Путена продолжают плодоносить. Ебаный стыд...
demokrat62 24 марта 2018 | 07:53
Запутинцев отовсюду ссаными тряпками гонят.
alexx2101 24 марта 2018 | 07:57
Бог не выдаст, Трамп не съест. Зря что ли Жириновский банкет устраивал, Трампнаш.
j_partizan 24 марта 2018 | 08:08
alexx2101: Жириновский банкет устраивал, Трампнаш
______
Трамп тоже педераст?
А вроде как с женщинами, во как замаскировался педрила.
alexx2101 24 марта 2018 | 08:17
j_partizan: Это не смертельно, задний привод не мешал некоторым знаменитым людям исполнять свои служебные обязанности очень даже не плохо. Примеров пруд пруди.
mavreh 24 марта 2018 | 08:01
Когда послы затыкаются - начинают говорить пушки. (С) Не помню кто сказал...
zollendorf 24 марта 2018 | 08:26
mavreh: начинают говорить пушки//
Ну и пусть заговорят, коли русня другого языка не понимает!
sasass 24 марта 2018 | 08:04
Если Трамп учует , что химическая атака в Солсбери дело рук Москвы , то вышлет ....
alo0000 24 марта 2018 | 08:08
Деточки-ны, не дипломатов, миллиардеров надо выслать, а деньги перечислить в пенсионный фонд.( десятину забрав себе). А то - дипломатов! Будут здесь сидеть на нашей шее! Как опыт показывает - от их "дипломатии" нам никакой радости - одни убытки.
starok 24 марта 2018 | 08:09
Нам, россиянам- все это нипочем! Мы (76%) от этого только крепнем! Так как,народ и партия(Единая Россия) -едины!
alexx2101 24 марта 2018 | 08:15
Если так дальше пойдет, никто из богачей в МГИМО своих чад отправлять не станет. Зачахнет учреждение.