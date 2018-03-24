Надежда Савченко арестована на 2 месяца
Депутата Верховной Рады подозревают в организации теракта, рассказал «Эху Москвы» из Киева журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк
Савченко вину не признает.
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Депутата Верховной Рады подозревают в организации теракта, рассказал «Эху Москвы» из Киева журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк
Савченко вину не признает.
Комментарии4
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navsegda 24 марта 2018 | 07:11
Судя по видео ей нужна медицинская психиатрическая помощь , а не арест , невменяемые неподсудны
tttyyy 24 марта 2018 | 07:35
navsegda: зато как за эту невменяемую вопила вся наша либерастня, свободу Наде Савченко, Жанне д Арк нашего времени, сравнивали её даже с Сахаровым....теперь интересно тоже уже начали бомбить Порошенко письмами свободу Савченко.
rktq 24 марта 2018 | 07:34
Новиков передайте Савченко текст гимна России.. пусть спивает...
supervezdehod 24 марта 2018 | 07:36
Два месяца сухой голодовки для неё не предел ! )