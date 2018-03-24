Глава британской секретной лаборатории опроверг возможность утечки токсичных веществ
То, что объект находится недалеко от Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, это совпадение, заявил Гэри Эйткенхед. Ранее представители России сочли это подозрительным. Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун сказал «Би-би-си», что лаборатория не смогла бы работать без жесточайшего контроля. Британские власти ранее заявили, что за попыткой убийства бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это отрицают
Комментарии18
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sg77g 24 марта 2018 | 07:11
Засуетились, сукины дети. Оправдываться стали.. Ща, как только все холуи вышлют дипломатов наших, так правда и раскроется. Во смеху то будет на всю Ивропку. Только кому то не до смеха будет..
navsegda 24 марта 2018 | 07:16
sg77g: мало того что утечка , так и Литвиненко они же траванули , и боинг они сбили , и дороги в россии попортили и подъезды вам все засцали , вот же гады
midnightblues 24 марта 2018 | 07:32
navsegda: 77 знает наверняка
но в одном он прав-кому то будет не до смеха
и я знаю кому
одному дяде ,разводящему песиков в первую очередь
и еще одному ,любителю плавания
и такому толстячку,который про корочки впаривал
vaka257 24 марта 2018 | 07:22
sg77g: Ватоголовый, ты путаешь понятия ,собственно как и всегда,дать опровержение и оправдание....Загляни в словарь...Скоро будешь в сортире пользоваться печатной прессой поскольку туалетная бумага исчезнет...
sg77g 24 марта 2018 | 07:26
vaka257:
Ну раз хомячки такой визг подняли - точно у их хозяев рыльце в пушку
vaka257 24 марта 2018 | 07:27
sg77g: за это лишь 5.90 тебе ,не более...
lavrentiy79 24 марта 2018 | 07:11
Да, ну... А "есть сведения", что - была утечка. ЕСТЬ у вас образцы, значит "весьма вероятно" могли и "утечь"...
venediktov_cunt 24 марта 2018 | 07:20
В Пиндостане учителям в школах стали выдать вёдра с камнями для защиты от школьников применяющих огнестрельное оружие! Ура пиндосы победят всех хулиганов и террористов побитием камнями!!!!!)))))))
nipalvern 24 марта 2018 | 07:20
Чует кошка чьё мясо съела.
zularin12 24 марта 2018 | 07:25
Глава британской секретной лаборатории....
Заменжевались, заметались, начали оправдываться. Они отравили, 100%.
navsegda 24 марта 2018 | 07:30
zularin12: очень точная утечка , прямо на Скрипаля и его дочь
alekstin_usm 24 марта 2018 | 07:28
На воре и шапка горит. Отравили российскую гражданку и на Россию свалили. Паскуды.
midnightblues 24 марта 2018 | 07:36
alekstin_usm: Да еще и как свалили-что весь мир поверил.Не англосаксы-а воланды.Что ж так не везет Рассеюшке доброй такой??
Но щас все наладится-Манюня понюхала и начинает танец
sitnik971 24 марта 2018 | 07:31
Вот и виновники отравления голосок подали.
Британия, чистосердечное признание облегчит ваше наказание.
vaka257 24 марта 2018 | 07:34
Надо понимать ,что в России закроются посольства цивилизованных стран ...Зато останутся Венесуэлы,КНДР,Ванауту,Ю.Осетии...Величайшее достижение путинской геополитики...
midnightblues 24 марта 2018 | 07:48
vaka257: Да-такого дебилизма еще не было
это какая то пародия на младотурок
ura_123 24 марта 2018 | 07:47
Литвиненко видимо тоже,когда то перед смертью там проходил или проезжал...
scull 24 марта 2018 | 08:08
ura_123: Папаша Литвиненко рассказал кто где проходил и кто кого травил.