Сергей Женовач начнет работать художественным руководителем МХТ им. Чехова спустя 40 дней после смерти Олега Табакова

За это время можно ближе познакомиться с труппой и решить организационные вопросы, сказал министр культуры Владимир Мединский. В пресс-службе Минкульта говорится, что кандидатуру Сергея Женовача поддержали большинство участников заседания в ведомстве, в том числе худрук Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на этот пост, передает ТАСС.