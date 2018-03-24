Жители Волоколамска проведут новые пикеты за закрытие свалки в Ядрово
Об этом «Эху Москвы» рассказал местный житель Сергей Жуков.
На этой неделе 76 школьников из Волоколамска обратились к врачам с жалобами на здоровье. Местные жители связывают проблемы со со здоровьем с выбросами газа со свалки в Ядрово.
Комментарии3
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zemljanka 24 марта 2018 | 07:20
Что-то непонятное в Зоне...
Для надзора - все в норме.
Чиновники - терпите - неделю.
Ароматизаторы аоздух не очистят.
Ходите, хоть, в масках. Как японцы.
plantagenista 24 марта 2018 | 07:46
zemljanka:Просто надо организовать переработку мусора.И не только в районе Волоколамска.Нужна государственная программа,большое финансирование,закупка оборудования,если надо-за рубежом.Возможно,необходимо создание какого-нибудь государственного учреждения,ответственного конкретно за решение вопроса.
bonhoeffer 24 марта 2018 | 08:17
plantagenista:
Дело нужное, но только не для путинских чиновников, они своим воровством любое полезное начинание изведут на нет.