Рексу Тиллерсону могут предложить стать ректором университета Техаса

Об этом пишет газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники. По их словам, ряд влиятельных членов отборочной комиссии активно продвигают недавно уволенного госсекретаря, который вырос в Техасе и окончил университет этого штата.

До конца марта Тиллерсон передает дела новому госсекретарю Майклу Помпео, который прежде был главой ЦРУ.