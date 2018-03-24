В Петербурге арестован самозваный полковник военной разведки
Таалайбек Абаданов обвиняется в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей. По данным издания «Фонтанка», при обыске у него нашли удостоверения полковника ГРУ Генштаба Минобороны и сотрудника прокуратуры Петербурга и Следственного комитета. Сообщается, что обвиняемый работал частным охранником и стажером в коллеги адвокатов.
Комментарии2
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democ 24 марта 2018 | 06:43
Когда сотрудники силовых структур вознесены над всеми, то этим во всю пользуются мошенники. Ну кто рискнёт попросить удостоверение у "липового" генерала или "липового" сотрудника ФСБ? Или позвонить в "контору" и проверить, а работает такой в их структуре. Они уже у нас "боги".
ostapbey 24 марта 2018 | 06:52
А где охранник с корочкой юрыста?
Вероятность что он сын сего генерал лейтенанта тоже не нолевая.
МАХ 34-46....даже.