Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России
Отравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — сказал «Эху Москвы» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.
Он добавил, что проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.¬
Комментарии8
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igorrrpadlowitchs 24 марта 2018 | 06:39
Страна давно превратилась в выгребную яму!
j_partizan 24 марта 2018 | 06:51
igorrrpadlowitchs:
Согласен, но с оговоркой - не превратилась, а мы превратили. Причём "избранная" власть сыграла в этом основную роль.
vaka257 24 марта 2018 | 06:40
Может быть ядовитый воздух заставит задуматься население...понять ,что путинщине на них наплевать...Вся путинская власть направлена лишь на удержание этой власти - путинщины.Неужели не видят,что страна скатывается в обыкновенный фашизм...Что путинщина угрожает не только жителям РФ,кроме Чечни,но и всему человечеству...
lenin3 24 марта 2018 | 06:49
vaka257: поздно задумываться, на ближайшие 6 лет в России все расписано. А свалку в Ядрово закроют,начав сваливать мусор где-нить в Кедрово. Потом будет та же проблема в Кедрово.Процесс бесконечный...
mjau 24 марта 2018 | 06:47
Может быть, Запад и желает России и россиянам зла, но какого добра желают своим гражданам российские власти, если травят собственный народ?..
max3446 24 марта 2018 | 06:48
Украинские биатлонистки вслед за мужчинами лишились квоты
Женская сборная Украины по биатлону, пропустив этап в Тюмени, вылетела из первой пятерки Кубка наций и потеряла квоту в шесть спортсменок на следующий сезон.
В следующем сезоне тренеры команды смогут заявлять на личные гонки Кубка мира лишь пять спортсменок.
Перед завершающим этапом Кубка мира в Тюмени Украина шла четвертой, но пропуск гонки позволил России и Норвегии позволил их обойти.
Бу га га, воистину, назло нам себе отморозили уши
navsegda 24 марта 2018 | 06:56
max3446: тупо троллишь , гнать тебя надо с фабрики
navsegda 24 марта 2018 | 06:52
Много раз вывозил строительный мусор на свалки под Минском , на всех газоотводная сис-ма , газ выводится и собирается на станции рядом , а потом используется как топливо , не припомню ни одного случая "выброса газа" ,
а на новом полигоне вообще строго раздельный сбор мусора , следят строго