Ситуация вокруг свалки в Ядрово характерна для всей России

Отравления из-за мусорных полигонов происходят регулярно во всех регионах, — сказал «Эху Москвы» руководитель токсического отдела Гринпис России Алексей Киселев.

Он добавил, что проблема вокруг свалки в Ядрово стала известна только благодаря пристальному вниманию прессы.¬