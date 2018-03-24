Два десятка стран Европы готовы выслать российских дипломатов
В их числе Франция, Германия, Польша, Чехия и Болгария, пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на источники. По ее данным, беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве. Так европейские страны намерены отреагировать на отравление в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России и его дочери.
Комментарии14
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payalnick 24 марта 2018 | 06:40
Теперь в российских школах исчезнет нехватка учителей . Инязы можно закрывать
cmapoccma 24 марта 2018 | 06:41
Так высылайте. Что пшекать то попусту, холуи....
vaka257 24 марта 2018 | 06:43
cmapoccma: С таким подходом ,вместо туалетной бумаги,будете пользоваться "парламентским вестником"- допшекаетесь...
igorrrpadlowitchs 24 марта 2018 | 06:42
payalnick: и останется россия, как та баба у разбитого корыта!
ts 24 марта 2018 | 06:41
Надо нам высылать их дипломатов в два раза больше. Тогда у них снизится аппетит.
tag188 24 марта 2018 | 06:47
ts: А когда они начнут высылать семьи российских чиновников, арестовывать счета и недвижимость, то российские возможности "симметричного ответа" резко сойдут на нет.
ts 24 марта 2018 | 06:55
tag188: Это будет хорошая акция! Всех -- сюда, назад! Начать -- с жены Лужкова,..
zorkiy2016 Андрей Шкадов 24 марта 2018 | 06:57
tag188: Не начнут - постепенно волна уляжется...
ostapbey 24 марта 2018 | 06:47
ОБСТРУКЦИЯ!!!
что испытал Путин в детстве, испытает вся Россия!!
...бачили очi що купували..
Даже..
beobachter 24 марта 2018 | 06:47
Когда Путин навгромоздил убийство Литвиненко, малайзийский Боинг, войны в Грузия Украине, Сирии, Крым, покушение на Скрипаля стало камнем, вызвавшим лавину...
Оказывается, ничто не забывается в мире....
navsegda 24 марта 2018 | 06:48
Вот как раз этого и добивались отравлением Скрипаля в Кремле , им нужна изоляция РФ , им нужен железный занавес , будет очень легко объяснить почёму так плохо живём , ведь кругом враги
ostapbey 24 марта 2018 | 06:49
Вообще-то спину верблюду ломает последняя соломинка..
Даже..
kochar 24 марта 2018 | 06:53
Тут всё таки что то не так,дыма без огня не бывает.
Видимо они знают точно что и как,а мы не знаем.
Мы только знаем,что все они ополчились против нас по указке Англии.
Формула "это не мы" для большинства наших обывателей пока работает.
Но это не может вечно продолжаться.Хотя у нас возможно всё и это схавается.
us101 24 марта 2018 | 06:53
Ну теперь кремлёвские Настамнеты включат свои лохотроны на полную мощность.