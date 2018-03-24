Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира по фигурному катанию
15-летняя россиянка трижды упала во время произвольной программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая завоевала на Олимпиаде серебро, не участвовала из-за старой травмы. Победила на соревнованиях в Милане 22-летняя канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.
Комментарии3
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vaka257 24 марта 2018 | 06:16
Упала и упала...Это проблемы её самой и её тренера...У неё жизнь только начинается ...Хорошо ,если будет нормальным человеком ,а не депутатом, как Роднина,потеряв репутацию и уважение...
zemljanka 24 марта 2018 | 06:25
Оставь, эхо, олимпийскую чемпионку в покое!
Хорошо бы и тренеру дать подростку отдохнуть.
А спортивным чиновникам - ввести возрастную градацию, чтобы не ломали детям психику.
Алина - молодец! 5 место дает путевку не толькл ей. На следующий старт.
lavrentiy79 24 марта 2018 | 06:41
Ничего страшного. Не справилась с волнением, бывает. Опять же - усталость после Олимпиады.