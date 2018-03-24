Сегодня в Екатеринбурге снесут самое высокое здание города — недостроенную телебашню
Строительство екатеринбургской телебашни в центре города заморозили в 1991 году, остановившись на отметке в 231 метр. С тех пор башня стала излюбленным местом экстремальных развлечений для нескольких поколений молодых екатеринбуржцев. В прошлом году областные власти и компания УГМК договорились снести башню. Демонтаж облачивает компания, которая взамен получила участок земли в центре города. Представители УГМК обещают построить здесь ледовую арену для ХК Автомбилист, при этом проект арены еще не готов. Общественное мнение и голоса экспертов, призывавших сохранить и достроить башню, как символ города, услышаны не были, а про безопасность сноса им толком не рассказали. ЭТо привело к громким акциям протеста – сотни людей в четверг пришли символически обнять башню, а на следующий день активисты забрались на вершину и 8 часов просидели наверху под большим флагом России, требуя провести референдум.
Башню в Екатеринбурге снесут в 7 часов по московскому времени. Глава администрации города Александр Якоб и гендиректор УГМК Андрей Козицнчын накануне дали губернатору Евгению Куйвашеву гарантии безопасности сноса.
Комментарии4
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wuwer 24 марта 2018 | 06:16
Да... тяжеловато башню баннерами прикрыть
Там рядом ещё один недострой красуется не один десяток лет...но он то низенький
На время мундиаля, легко можно замаскировать красивой обёрткой
pnh__ptn 24 марта 2018 | 06:28
По всей России телебашни нужно снести. Говнонесущие.
rena1960 24 марта 2018 | 06:38
"Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю?"(Булгаков "Собачье сердце")
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Граждане Екатеринбурга не хотят воспользоваться своим правом хоть раз отодрать хлыстом власть...,как советовала Зина Филиппу Филипповичу...
papa38130 24 марта 2018 | 06:51
мы строили, строили и не достроили