Строительство екатеринбургской телебашни в центре города заморозили в 1991 году, остановившись на отметке в 231 метр. С тех пор башня стала излюбленным местом экстремальных развлечений для нескольких поколений молодых екатеринбуржцев. В прошлом году областные власти и компания УГМК договорились снести башню. Демонтаж облачивает компания, которая взамен получила участок земли в центре города. Представители УГМК обещают построить здесь ледовую арену для ХК Автомбилист, при этом проект арены еще не готов. Общественное мнение и голоса экспертов, призывавших сохранить и достроить башню, как символ города, услышаны не были, а про безопасность сноса им толком не рассказали. ЭТо привело к громким акциям протеста – сотни людей в четверг пришли символически обнять башню, а на следующий день активисты забрались на вершину и 8 часов просидели наверху под большим флагом России, требуя провести референдум.



Башню в Екатеринбурге снесут в 7 часов по московскому времени. Глава администрации города Александр Якоб и гендиректор УГМК Андрей Козицнчын накануне дали губернатору Евгению Куйвашеву гарантии безопасности сноса.