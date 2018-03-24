Министерство приняло решение о назначении режиссера Сергея Женовача художественным руководителем МХТ имени Чехова
Это правильное решение, — сказала «Эху Москвы» театральный обозреватель газеты «Московский Комсомолец» Марина Райкина. Она отметила, что Сергей Женовач приступит к исполнению своих обязанностей ровно через месяц.
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serg2010 24 марта 2018 | 06:46
Минкульт с помощью какой-нибудь "апфельбаум" может и погром театра устроить.