Совет нацбезопаности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов
Решение будет принято скоро, сообщает CNN со ссылкой на источники. В Госдепартаменте сказали ТАСС, что рассматривают различные меры в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне уверены, что за попыткой убийства бывшего шпиона с помощью химоружия стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии9
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vaka257 24 марта 2018 | 06:18
Проверка Трампа на вшивость(любви к Путину)...От этого шага многое зависит в судьбе Трампа и его команды - кто захочет с ним сотрудничать,а у Дони и так проблема с кадрами...
prade 24 марта 2018 | 06:25
Что мне нравится в США - это их государственное устройство. Государство работает правильно, даже если глава государства не совсем умный.
mjau 24 марта 2018 | 06:38
prade: Если человек заработал миллиарды, то он, как минимум, не дурак.
prade 24 марта 2018 | 06:53
mjau: "Если человек заработал миллиарды, то он, как минимум, не дурак"
Возможно у человека достаточно ума, чтобы заработать миллиарды, но его явно не хватает для управления государством. Поскольку мы сейчас говорим о Трампе политике, а не о Трампе миллиардере.
demokrat62 24 марта 2018 | 06:27
Ото всюду запутинцев гонят ссаными тряпками.Для жен русских дипломатов это будет самый черный день.
mjau 24 марта 2018 | 06:36
Ну, если российские спецслужбы -гордость Путина -проваливаются на ровном месте, один провал(Литвиненко) следует за другим за другим(Скрипаль), то что говорить о других службах! Кто его знает, может и эти гиперзвуковые, если случись, полетят не в Америку, а прямиком в Воронеж или, того гляди, в саму Москву, они, говорят, очень манёвренны...
prade 24 марта 2018 | 06:50
mjau: Я тоже думал о том, что Вы говорите. Путин недавно хвалился сильной армией и уникальными военными разработками. Правильно было бы предположить, что состояние армии отражает состояние государственного устройства, экономики, образования, производства и всего остального, что мы видим вокруг нас. Если так, то и состояние российской армии и российской обороноспособности находятся на таком же уровне, то есть не совсем высоко. По крайней мере ниже, чем Путин хочет убедить других.
mjau 24 марта 2018 | 06:57
prade: Разумеется, ниже! Но у Путина есть главное -атомные бомбы и даже если все они никуда не полетят, а взорвутся в самой России, то и всему миру несдобровать.
tag188 24 марта 2018 | 06:38
Не переживайте дорогие дипломаты!
У нас еще есть Абхазия, Ю. Осетия, Центрально Африканская республика и конечно, Сирия, с другом Башаром и благодарным сирийским народом! Вам там даже лучше будет, чем в этом враждебном окружении в Америках и Европах!