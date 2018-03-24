Жители подмосковного Волоколамска и окрестных населенных пунктов сегодня проведут сразу две протестных акции
Люди вновь потребуют закрыть мусорный полигон «Ядрово».
С полудня до двух часов дня пикет пройдет на площади в центре Волоколамска, а с трех до пяти — возле самого мусорного полигона. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из протестующих, Сергей Жуков, акции были согласованы местными чиновниками. В последние дни, добавил Жуков, переговоры с чиновниками ведёт некая «самоназначенная» инициативная группа граждан, что не устраивает основную массу протестующих. Напомню, в середине недели десятки детей и несколько взрослых жителей Волоколамска обратились к медикам с симптомами отравления, многих госпитализировали. Проблемы со здоровьем люди связывают с выбросами газа на свалке в Ядрове. Возле больницы, куда поместили пострадавших, горожане устроили стихийный митинг, на котором едва не побили главу Волоколамского района. Позже в город приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после того, как он не стал общаться с местными жителями, протестующие забросали его снежками.
В правительстве Московской области утверждают, что завозить мусор на полигон «Ядрово» прекратят уже сегодня. Голландская компания, тем временем, должна приступить к процедуре дегазации свалки.
Комментарии5
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rash 24 марта 2018 | 06:31
Восхищаюсь нашим тупым народом. Они всего неделю назад узнали, что свалка заваливает их городок, а до этого дружно выбрали барина, которого карманы его банды интересуют гораздо больше жизни холопов.
vbgolub 24 марта 2018 | 06:32
А почему молчит попадья - защитница детей? Почему она не на мусорной свалке?
scorpion1964 24 марта 2018 | 06:36
А интересно, где политик Навальный?
Почему его нет? А у него есть деньги, так помоги хоть одному!
Или что - очередную кинишку снимаем?
И некогда заниматься мелочью? А вот тогда ему цена - медный грош!
sitkevich59 24 марта 2018 | 06:50
scorpion1964: Пусть им помогает тот , кто даже не знает размеры своей зарплаты, потому что все деньги страны он считает своими, что недалеко от истины. А у фонда Навального деньги народные. А Волоколамск дружно голосовал за путина, вот пусть и добиваются правды у своего барина. И их пример - другим наука.
serg2010 24 марта 2018 | 06:53
А там еще не привлекли к уголовной ответственности "свободных от закона" жителей Волоколамска за избиение главы города? А тётку не привлекли к ответственности за безнадзорное поведение малолетней дочуры, показавшей губернатору Московской области жесты, граничащие с угрозой убийством?