Число английских футбольных фанатов, задержанных в Амстердаме, выросло до 90
Это сообщили в полиции. Ранее было известно о задержании почти 30 болельщиков. Сообщается, что они бросали бутылки в полицейских. Товарищеский матч сборных Англии и Нидерландов начался завершился накануне вечером победой англичан — 1:0.
Комментарии1
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venediktov_cunt 24 марта 2018 | 05:28
А всё время пистели, что русские буяны и алкаши! А оказывается, что анкличане и есть первые питарасы и алкаши!!!!)))))