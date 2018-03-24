Финляндия не получала от Испании запрос на выдачу Карлеса Пучдемона
Это сообщили в полиции страны. Ранее стало известно, что Верховный суд Испании решил выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию бывшего каталонского лидера и ряда его соратников. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту из-за проведения референдума о независимости Каталонии. В Финляндию Пучдемон приехал на днях.
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