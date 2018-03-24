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05:11, 24 марта 2018

В Португалии опровергли сообщения о гибели гражданина страны в результате теракта во Франции

Выяснилось, что пострадавший не погиб, а тяжело ранен и доставлен в больницу, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя португальского правительства. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.
26-летний мужчина в городе Каркасон напал на людей в машине, чтобы ее угнать, затем обстрелял спецназовцев возле казармы. А в соседнем городе захватил заложников в супермаркете. Во время штурма террорист был убит.

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