В Португалии опровергли сообщения о гибели гражданина страны в результате теракта во Франции

Выяснилось, что пострадавший не погиб, а тяжело ранен и доставлен в больницу, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на представителя португальского правительства. Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне заявил, что в результате нападений террориста погибли три человека, еще шестнадцать получили ранения.

26-летний мужчина в городе Каркасон напал на людей в машине, чтобы ее угнать, затем обстрелял спецназовцев возле казармы. А в соседнем городе захватил заложников в супермаркете. Во время штурма террорист был убит.