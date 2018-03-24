Два десятка стран Европы готовы выслать российских дипломатов
В их числе Франция, Германия, Польша, Чехия и Болгария, пишет британская газета «Таймс» со ссылкой на источники. По ее данным, беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве. Так европейские страны намерены отреагировать на отравление в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России и его дочери.
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danko_klisma 24 марта 2018 | 05:22
Кошмар какой то! Где мрасьдунька1 с мами?