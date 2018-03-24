Рексу Тиллерсону могут предложить стать ректором университета Техаса
Об этом пишет газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники. По их словам, ряд влиятельных членов отборочной комиссии активно продвигают недавно уволенного госсекретаря, который вырос в Техасе и окончил университет этого штата.
До конца марта Тиллерсон передает дела новому госсекретарю Майклу Помпео, который прежде был главой ЦРУ.
Комментарии1
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venediktov_cunt 24 марта 2018 | 05:23
Рексу Триперсону предложили стать рекстором в Техасе - ему уже купили собачью будку, намордник, цепь и миску, из которой его будут кормить!