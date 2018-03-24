Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира по фигурному катанию
15-летняя россиянка трижды упала во время произвольной программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая завоевала на Олимпиаде серебро, не участвовала из-за старой травмы. Победила на соревнованиях в Милане 22-летняя канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.
Комментарии2
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an23 24 марта 2018 | 04:32
Ничего, нужно пройти и через это. Алина, держись!!!!
sasha2011 24 марта 2018 | 04:52
Ну что вы хотите? Такие нагрузки!
А девочке ещё только 15 лет - ребёнок.