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04:04, 24 марта 2018

Выслать российских дипломатов готовы около 20 стран Европы

Примеру Великобритании могут последовать Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие. По сведениям британской газеты «Таймс», беспрецедентная массовая высылка дипломатов начнется в понедельник с отзыва на месяц посла ЕС в Москве. Это будут ответные меры на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ и его дочери. Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.

Комментарии

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pnh__ptn 24 марта 2018 | 04:19



Зачем высылать? Там бы сразу и посадили по камерам.

ur_sus 24 марта 2018 | 04:23

pnh__ptn:
Это и есть эпическое "поздравление" Пупкина с переназначением. Если туповатым портянкам показалось, что мультяшки про "чудо-оружие" ботоксного кого-нить на западе впечатлило, то портянки явно недобрали "боярышника". "Время удовольствий" для Пупкина прошло, начинается закат "эпохи славы"...

danko1 24 марта 2018 | 04:49

ur_sus: "достижения" самоназначенца в начале 5-го срока.
Готов Россию уничтожить, но с поста не уйдет.
Этот отморозок и жизнь на планете готов уничтожить, чтобы доказать своё величие хотя бы во зле.

danko_klisma 24 марта 2018 | 04:49

danko1: стмрась иди спать в маями.

danko_klisma 24 марта 2018 | 05:08

danko1: стмрсь вешайся в маями на суку дубилка весёлкина.

all_seeing74 24 марта 2018 | 05:13

danko1: что вы хотели от пацана из подворотни?!!))))

danko_klisma 24 марта 2018 | 05:15

all_seeing74: бабка1 твоя стмрсь? В зад поцелуй;

danko1 24 марта 2018 | 05:25

all_seeing74: Хотела бы чтобы он еще в 90-е на зоне оказался за ограбление питерского бюджета, а не гулял на свободе в золотой галере благодаря закрывшему его уголовное дело генерала Якунина.
Подсунул Ельцин "подарочек", отбросивший Россию в феодализм, отдав её на разграбление самой мощной и наглой ОПГ во главе с Путиным.

vaka257 24 марта 2018 | 05:22

danko1: "Победила"путинская геополитика,в которой отсутствует здравый смысл...Мракобесие и фашизм ожидают путинскую Россию...

all_seeing74 24 марта 2018 | 05:27

pnh__ptn: ненене!!! Там слишком комфортно!! Домой, домой!!! К родным березкам!!!!))))

danko_klisma 24 марта 2018 | 04:20

Пусть мрази все уезжают. Зачем они здесь нужны?

antimalin 24 марта 2018 | 04:37

danko_klisma: Галина Веселкина-danko в ступоре.

danko_klisma 24 марта 2018 | 04:52

antimalin: не, старая отмороженная мрась1 уже прибежала. Видно Путин эту мрась хорошо в маями достал. Как бы копыта не откинула как её дед ведемченко.

shoorah 24 марта 2018 | 05:02

danko_klisma: Недоносок! Для начала выбрось свой американский компьютер и отключись от американского интернета.

danko_klisma 24 марта 2018 | 05:05

shoorah: доносок борисенко. Кастрюлю сними.

navsegda 24 марта 2018 | 05:14

danko_klisma: тебе не угодишь , пиндосы дружить хотят куёво , дипломатов высылают тоже куёво , тебе от них чего надо то ?

danko_klisma 24 марта 2018 | 05:20

navsegda: да ничего. Все нормально. Похру. Так над кокломразями посмеятся. Это весело! Увидеть старую идиотку дуньку1, вообще прикол! Как тебе?

beautyqueen 24 марта 2018 | 05:24

navsegda: "тебе от них чего надо то ?"

Да все ему надо! Как он без GPS? Заблудится, бедняга... Как он без Windows или Mac?

beautyqueen 24 марта 2018 | 05:21

shoorah: "Для начала выбрось свой американский компьютер и отключись от американского интернета."

После этих слов они обычно замолкают. Компьютер выбрасывать не хотят, телефон тоже, с интернета слезать не хотят, пересаживаться на Лады тоже не хотят.

moskoviet 24 марта 2018 | 04:25

Они реально готовы на потерю своей агентуры в ответ? Их способности не соизмеримы с нашими. Впрочем... не о них моя печаль. :)

danko_klisma 24 марта 2018 | 04:27

moskoviet: представляешь, сколько коклотролям можно будет скакать! Они обделаются все от скача! Ночами не спят мрази.

andy_dufresne_1 24 марта 2018 | 05:27

Клизьма, ты забыла, где тебе место. Напомнить?

navsegda 24 марта 2018 | 05:05

moskoviet: их агентура , ваши продажные силовики , на жадину , не нужен нож , ему покажешь медный грош и делай с ним что хош

zemljanka 24 марта 2018 | 04:26

Очень сплотят россиян вокруг "царя 21 века".

kondrakr 24 марта 2018 | 04:35

zemljanka: Ага: "Мы пред врагом не спустили гордый андреевский стяг. Сами взорвали "Корейца", нами потоплен "Варяг"" ;-)

all_seeing74 24 марта 2018 | 05:16

kondrakr: осталось только выпить яду!)))) припоминаю алоизыч именно так и крнчил!))))

golfinder 24 марта 2018 | 04:38

Да на куй нам нужен этот Евросоюз с его евро. Сами проживем без них прекрасно. Всех кто нажил непосильным, конечно будут переживать , как дескать страна без доллара и евро проживет. - Это вы пи....сы привластные не проживете ,а у 95% вообще ничего не измениться. Поэтому адо опять возраждать своё.

navsegda 24 марта 2018 | 05:01

golfinder: значит согласны жить без иномарок , и без ВАЗа кстати , там всё импортное , будете кататься на китайцах ))))

hrzn877 24 марта 2018 | 05:09

navsegda: кстати, не только авто, но и практически вся технология, 100% сидит на западных составляющих - от сырья до программного обеспечения. Отечественное только то, что можно сажать и выращивать, и то не всё. Практически любая сфера завязана на запад так или иначе.

all_seeing74 24 марта 2018 | 05:24

hrzn877: они уже забыли, что компьютеры у нас появились совсем недавно и только благодаря открытию границ, до этого даже калькулятор искра был не в каждой бухгалтерии, пользовались счетами, если кто помнит такое волшебное устройство! Я не пойму, мы опять хотим туда? Долотом рубить письма на камне?!!! Ну и кто назовет нас умными?!!))))

all_seeing74 24 марта 2018 | 05:19

golfinder: идиот!))) в последний раз помню когда мы пытались " прекрасно справиться сами", нам жопу подтереть нечем было, пользовались "комсомольской правдой"!!!! Тупо не было туалетной бумаги! Ты этого хочешь, утырок?!!!))) так ты это получишь!!)))

alexx2101 24 марта 2018 | 05:28

golfinder: Поэтому адо опять возраждать своё./
Что возрождать? Лапти, деготь, пеньку? А пальмовое масло не хотите, вместе с трансгенными жирами? Вот этим вас и будут пичкать. И зря вы думаете, что для 95% это пройдет бесследно, они сами изменятся и очень сильно.

allexsib 24 марта 2018 | 04:41

Правильно,,они и сами хотят домой.Скоро дачный сезон .Да и что они там делают? Проводят внешнеполитический курс своих руководителей? Так этот курс известен,лет 16 уже.-Гадить и залупаться, передергивать,врать и изворачиваться,а ещё,при любом удобном случае -бомбить кого ни попадя и всё это,во-имя родины.Поэтому-домой.Ничего Европа не потеряет.Правда ,и Россия не особо пострадает.С такой политикой,лучше вообще не иметь дипкорпуса,не так стыдно.

fedor_v_glaz 24 марта 2018 | 04:43

А вот это и послужит началом эскалации путлером. Он в этом увидит оправдание своей гнусной и давно вынашиваемой агрессии против всего мира. Вопрос только: с кого начнёт? На кого нападёт?

andy_dufresne_1 24 марта 2018 | 05:22

fedor_v_glaz: На Воронеж.

(комментарий скрыт)

niknik 24 марта 2018 | 04:53

Восстановить весь мир против себя - это ещё надо так уметь...

an23 24 марта 2018 | 04:54

Точнее бы было написать "...Великобритании..." готовы лизать жопу "...около 20 стран Европы....""...Франция, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и другие." Ну что ж пусть лижут, это их дело. А с Россией сделать все равно ничего не смогут.

plidurok Андрей Филимонов 24 марта 2018 | 05:01

an23: niknik: Они ничего делать и не будут. Если бы планировали, то дипломатов не высылали бы.

hrzn877 24 марта 2018 | 05:11

an23: А никто ничего с Россией делать не собирается, она сто лет никому не сдалась ни на что, от неё просто хотят отгородиться чтобы не видеть и не слышать, как от буйного психопата.

danko_klisma 24 марта 2018 | 05:13

hrzn877: а кокладнию примут на постой. Морда на сдачу.

andy_dufresne_1 24 марта 2018 | 05:20

an23: А что тебе европейские жопы покою не дают? Лижи родную, путинскую, она тебе всяко ближе.

rihard 24 марта 2018 | 04:58

А смогли бы российские союзники , в знак поддержки, выслать дипломатов западных стран, допустим из Белоруссии,Киргизии и т.д? Мы ведь долги списывали, во всяких ОДКБ состоим.С Белоруссией вообще в союзе. Вот и истинная цена союзников

navsegda 24 марта 2018 | 05:19

rihard: )))))) выкуси

shoorah 24 марта 2018 | 05:00

Владимир Владимирович на необычайную высоту поднял авторитет Российской Федерации.

andy_dufresne_1 24 марта 2018 | 05:09

Реакция Путина на отравление Литвиненко очень хорошо показала британцам истинное лицо путинской России. Британцы надеялись на честное и вменяемое сотрудничество в расследовании этого убийства, но взамен получили от России наглость, глумление, и хамство. Какие претензии вы, путинские портянки, смеете теперь предъявлять Британии, какие "доказательства" Тереса Мэй должна вам предоставлять? О каком сотрудничестве смеет блеять ваш Путин? Ни о каком сотрудничестве и речи быть не может.

Путинской России послали ответку от международного общества, и она далеко не последняя. Не ожидали, портянки? Получите и распишитесь.

andr69 24 марта 2018 | 05:14

1. Это что же за боевое отравляющее вещество - если никто не откинул копыта?
А полицейского, имеющего тесный контакт с БОВ, даже диарея не прихватила.

2. Вся эта истерия имеет все признаки спланированной.

3. И вообще валить надо из Великобритании всем перебежчикам от бизнесса и политики - что-то подозрительно часто имено там гибнет "прогрессивное человечество".

navsegda 24 марта 2018 | 05:25

andr69: точно , во гады , они и Литвиненко траванули , и пассажирский лайнер сбили , и польскую делегацию уничтожили , пенсионный фонд украли и все подъезды сасцали

aviator69 24 марта 2018 | 05:14

Вот это правильно! Надо отовсюду гнать жуликов и воров!

venediktov_cunt 24 марта 2018 | 05:15

Я только ЗА! Нафуй всех дармоедов, а также выпнуть всех дипломатов из этих стран - нашим пидар-либерастам будет некуда бежать плакаться в жилетку! Скорее бы это произошло!!!!!!

i_one_off 24 марта 2018 | 05:17

Либо это провокация, либо наши спецслужбы полностью профнепригодны.

koshkaedu 24 марта 2018 | 05:24

Что-то здесь не стыкуется с планами всенародно избранного товарища построить
конструктивные отношение с Западом. Через "Новичок" не получается. Запад не
желает.

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