Бывший вице-президент Перу Мартин Вискарра вступил в должность президента страны
На торжественной церемонии он пообещал бороться с коррупцией любой ценой, передает «Рейтер». Президент Педро Кучински объявил о решении уйти с поста, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте. Его обвинили в получении взятки от бразильского строительного консорциума «Одебрехт»
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