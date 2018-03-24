Бывший вице-президент Перу Мартин Вискарра вступил в должность президента страны

На торжественной церемонии он пообещал бороться с коррупцией любой ценой, передает «Рейтер». Президент Педро Кучински объявил о решении уйти с поста, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте. Его обвинили в получении взятки от бразильского строительного консорциума «Одебрехт»