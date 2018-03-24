В Петербурге арестован самозваный полковник военной разведки
Таалайбек Абаданов обвиняется в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей. По данным издания «Фонтанка», при обыске у него нашли удостоверения полковника ГРУ Генштаба Минобороны и сотрудника прокуратуры Петербурга и Следственного комитета. Сообщается. Что обвиняемый работал частных охранником и стажером в коллеги адвокатов.
Комментарии1
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kup1964 24 марта 2018 | 03:49
Такой хороший заголовок (самозванец, Питер, полковник.....), и блин какой-то Абаданов.