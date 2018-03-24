В Петербурге арестован самозваный полковник военной разведки

Таалайбек Абаданов обвиняется в мошенничестве на 3,5 миллиона рублей. По данным издания «Фонтанка», при обыске у него нашли удостоверения полковника ГРУ Генштаба Минобороны и сотрудника прокуратуры Петербурга и Следственного комитета. Сообщается. Что обвиняемый работал частных охранником и стажером в коллеги адвокатов.