Совет нацбезопаности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов
Решение будет принято скоро, сообщает CNN со ссылкой на источники. В Госдепартаменте сказали ТАСС, что рассматривают различные меры в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне уверены, что за попыткой убийства бывшего шпиона с помощью химоружия стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии4
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danko_klisma 24 марта 2018 | 03:32
Козлодои.
kondrakr 24 марта 2018 | 03:40
danko_klisma: Ничего-ничего, Путин им покажет мультик про гигантского боевого робота и они одумаются. Россия встала с колен и с ней теперь считаются. Уважуха, чо....
danko_klisma 24 марта 2018 | 03:49
kondrakr: упрись, небритая морда. Фу. Кокломрас.
aviator69 24 марта 2018 | 03:42
Правильно делают. Нужно отовсюду выслать российских дипломатов - они же путинисты.