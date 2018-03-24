Совет нацбезопаности США рекомендовал Дональду Трампу выслать российских дипломатов

Решение будет принято скоро, сообщает CNN со ссылкой на источники. В Госдепартаменте сказали ТАСС, что рассматривают различные меры в ответ на отравление в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне уверены, что за попыткой убийства бывшего шпиона с помощью химоружия стоит Россия. В Москве это отрицают.