Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира по фигурному катанию

15-летняя россиянка трижды упала во время произвольной программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая завоевала на Олимпиаде серебро, не участвовала из-за старой травмы. Победила на соревнованиях в Милане 22-летняя канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.