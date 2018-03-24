Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате мира по фигурному катанию
15-летняя россиянка трижды упала во время произвольной программы. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая завоевала на Олимпиаде серебро, не участвовала из-за старой травмы. Победила на соревнованиях в Милане 22-летняя канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд.
Комментарии6
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rena1960 24 марта 2018 | 02:33
Дяденьки-чиновники,пока не выжмут,как лимон подростка-спортсмена во славу российского спорта...не успокоятся...
zemljanka 24 марта 2018 | 02:38
Молодцы! Алине - хорошего отдыха.
Поздравления.
greeg1 24 марта 2018 | 02:43
Только не говорите что пятое место Загитовой поставили враги русского народа за мельдоний и новичок.
danko_klisma 24 марта 2018 | 03:20
greeg1: тфу на тебя. Иди спать.
virgenu 24 марта 2018 | 03:35
Ничего страшного, всё ещё впереди, берегите девочку!
zolingen 24 марта 2018 | 03:50
Почему-то не удивлен. Липницкая 2