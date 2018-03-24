Рексу Тиллерсону могут предложить стать ректором университета Техаса
Об этом пишет газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники. По их словам, ряд влиятельным членов отборочной комиссии активно продвигают недавно уволенного госсекретаря, который вырос в Техасе и окончил университет этого штата.
До конца марта Тиллерсон передает дела новому госсекретарю Майклу Помпео, который прежде был главой ЦРУ.
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monik_7 24 марта 2018 | 03:25
Неправильный перевод или просто непонимание предмета . В штате Техас есть Система Университетов Техаса куда входят головной в Остине и еще два в других городах штата. В каждом есть свой ректор, а вот Принципал у всех трех университетов один - и им станет Тиллерсон. То есть это значительно более высокая должность чем просто ректор. Меня бесконечно бесят вот такие недобросовестные вещи в русской журналистике, уже замучалась объяснять, что ничего в честь Немцова не наименовывали, а они - опять свое. Ну не пишите о США если не понимаете как в них вещи устроены.