Более 20 человек пострадали в Барселоне во время протестов из-за решения суда по делу Карлеса Пучдемона

Это сообщает в «Твиттере» каталонская служба медицинской помощи. Демонстранты пытались прорвать полицейское оцепление. В акции участвовали около 10 тысяч человек, пишет газета «Мундо».

Испанский суд накануне решил выдать международный ордер на арест бывшего главы Каталонии. После референдума о независимости этого испанского региона Пучдемон, которого обвиняют в сепаратизме, бежал в Бельгию, а недавно приехал в Финляндию.