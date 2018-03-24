Глава британской секретной лаборатории опроверг возможность утечки токсичных веществ
То, что объект находится недалеко от Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, это совпадение, заявил Гэри Эйткенхед. Ранее представители России сочли это подозрительным. Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун сказал «Би-би-си», что лаборатория не смогла бы работать без жесточайшего контроля. Британские власти ранее заявили, что за попыткой убийства бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это отрицают.
Комментарии3
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greeg1 24 марта 2018 | 02:37
Господин Эйткенхед.
Как известно, молчание знак согласия. Если Захарова молчит, значит Вы и Тереза Мэй на правильном пути.
fresh_breeze 24 марта 2018 | 03:00
"То, что объект находится недалеко от Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, это совпадение"
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Какое-то оно случайное и подозрительное, совпадение это. Любой следователь знает: случайных совпадений не бывает.
Но понять секретного лаборанта можно, кто ж признается в такой ситуации, даже если б чувствовал за собой вину.
mobile_actor 24 марта 2018 | 03:04
fresh_breeze: хороший следователь как раз знает, что случайные совпадения бывают часто. В чем подозрительность данного совпадения?