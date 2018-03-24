Глава британской секретной лаборатории опроверг возможность утечки токсичных веществ

То, что объект находится недалеко от Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, это совпадение, заявил Гэри Эйткенхед. Ранее представители России сочли это подозрительным. Руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун сказал «Би-би-си», что лаборатория не смогла бы работать без жесточайшего контроля. Британские власти ранее заявили, что за попыткой убийства бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это отрицают.