В Лондоне проходит обыск в офисе фирмы, получившей обманом данные 50 миллионов пользователей «Фейсбука»

Следователи пришли через час после того, как суд дал разрешение на процедуру, сообщает агентство «Пресс Ассошиэйшн». Согласно расследованиям газет «Гардиан» и «Нью-Йорк Таймс», компания «Кембридж аналитика» помогла Дональда Трампу одержать победу на выборах за счет эффективной политической рекламы в соцсетях. Из-за утечки личных данных акции «Фейсбука» упали, и компания потеряла более 60 миллиардов долларов.