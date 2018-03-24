Сергей Женовач начнет работать художественным руководителем МХТ им. Чехова спустя 40 дней после смерти Олега Табакова
За это время можно ближе познакомиться с труппой и решить организационные вопросы, сказал министр культуры Владимир Мединский. В пресс-службе Минкульта говорится, что кандидатуру Сергея Женовача поддержали большинство участников заседания в ведомстве, в том числе худрук Александринского театра Валерий Фокин, который также выдвигался на этот пост, передает ТАСС.
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