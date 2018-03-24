В Солсбери убрали скамейку, на которой нашли отравленными Сергея Скрипаля и его дочь

Ее собираются сохранить в качестве потенциального вещественного доказательства преступления, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на Скотленд-Ярд. Издание отмечает, что полицейские, которые демонтировали скамейку, были в костюмах химзащиты. Британские власти ранее заявили, что за попыткой убийства бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это отрицают.