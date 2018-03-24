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01:06, 24 марта 2018

В Солсбери убрали скамейку, на которой нашли отравленными Сергея Скрипаля и его дочь

Ее собираются сохранить в качестве потенциального вещественного доказательства преступления, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на Скотленд-Ярд. Издание отмечает, что полицейские, которые демонтировали скамейку, были в костюмах химзащиты. Британские власти ранее заявили, что за попыткой убийства бывшего шпиона стоит Россия. В Москве это отрицают.

Комментарии

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glotov 24 марта 2018 | 01:13

Хоть грунт на глубину три метра переноси в камеру вещдоков - все равно доказательств причастности РФ - ноль.

duch_nic 24 марта 2018 | 01:37

glotov: И воздух вокруг надо было откачать.
Вдруг хоть это поможет?

nikitin43 24 марта 2018 | 01:45

duch_nic: лучше с расейскими дипломатам в расею отправить инструмент.

duch_nic 24 марта 2018 | 01:50

nikitin43: //...в расею отправить инструмент.//
А это то вы про что?! У вас с каким то инструментом напряжёнка?
Закажите в Алибабе. Недорого и быстро.

stebinmaku 24 марта 2018 | 01:17

Эта скамейка будет предъявлена в Гааге сидящему на скамье подсудимых Путину. Скоро..

serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:33

stebinmaku: Пробирку с белым порошком не забудьте.

""полицейские, которые демонтировали скамейку, были в костюмах химзащиты."" - там же половина города должна была отравиться на этой скамейке, как же так? Тут сразу вспоминается фото с момента "отравления" где хихикающие пожарные без всякой защиты смотрели на "космонавтов" копашившихся на месте "преступления".

duch_nic 24 марта 2018 | 01:42

serhio_25__: //...пожарные без всякой защиты смотрели на "космонавтов" //
Вы что, Сергей, не видели, что пожарные стояли за ленточкой?!
Справка.
Высокотехнологическая ленточка ВТЛ-01.
Выпускается в России на предприятии Оборонсервиса.
Разработана под руководством А.Б.Чубайса в ООО "Российская корпорация нанотехнологий"
Защищает от ФСЕГО!

serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:45

duch_nic: Вот вы смеетесь, а мне вот реально на возражение о пожарных один укр заявил, что они за лентой стояли.

duch_nic 24 марта 2018 | 01:47

serhio_25__: Укр имеют право возражать по любому вопросу. Они к волшебству привычные.

stebinmaku 24 марта 2018 | 01:49

Просто пожарные хорошо выспались. Длительный храпачок - лучший антидот от любого "новичка"..

fedor_v_glaz 24 марта 2018 | 01:35

stebinmaku: на неё и посадят.

duch_nic 24 марта 2018 | 01:44

fedor_v_glaz: Влажные мечты не прекращают посещать отчаянных эховских хомячков!

brocer 24 марта 2018 | 01:35

stebinmaku: Эта скамья для кого надо скамья. )) За что его судить собственно?

brocer 24 марта 2018 | 01:37

Солсбери в общем и снести не помешает полностью. Мало ли что..

kolenval99 24 марта 2018 | 01:54

brocer: Очень смешно. А теперь сравним Солсбери и к примеру Волокаламск. Как живут, сравним. Вот уже и не так смешно.

brocer 24 марта 2018 | 02:00

kolenval99: Работать головой везде можно. От страны не зависит.

tks 24 марта 2018 | 01:40

Путизм: полныйпуть от лакейки* до скамейки...


*Лакейка - ВВП у Собачка в 1991г.

salut__521 24 марта 2018 | 02:17

Скамейку нужно отправить в Гаагу, чтоб в будущем на ней судить путина. Вот и посмотрим сколько слушаний главотравитель на ней протянет...

zemljanka 24 марта 2018 | 02:19

Убили людей.
Зубоскалят.
Обслуга людоедов.

zemljanka 24 марта 2018 | 02:23

Военное нервно-паралитическое вещество. Странно, что сразу не убрали.
Или только сообщили.

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