Совет национальной безопасности США рекомендовал выслать российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля

Решение примет президент, сообщает CNN со ссылкой на источники. Впрочем, Дональд Трамп не всегда выполняет советы своего окружения. По сведениям газеты «Вашингтон Пост», помощники Трампа настоятельно советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, но он это сделал.

Ранее из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, Великобритания выслала 23 российских дипломата. В России ответили такой же мерой, а также приостановили работу Британского совета.