Совет национальной безопасности США рекомендовал выслать российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля
Решение примет президент, сообщает CNN со ссылкой на источники. Впрочем, Дональд Трамп не всегда выполняет советы своего окружения. По сведениям газеты «Вашингтон Пост», помощники Трампа настоятельно советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах, но он это сделал.
Ранее из-за отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, Великобритания выслала 23 российских дипломата. В России ответили такой же мерой, а также приостановили работу Британского совета.
Комментарии50
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nikitin43 24 марта 2018 | 01:10
за 400 млн баксов монголы согласны остаться в расеи.
wild82 24 марта 2018 | 01:16
nikitin43: За кружевные труселя и безвиз Украинцы готовы отдаться западу целиком и полностью. Манголы, себя дорожеценят, чем Украинцы.
navsegda 24 марта 2018 | 01:17
wild82: А что украинцам можете предложить вы ?
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 01:20
navsegda: А что украинцам можете предложить вы ?
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статус ядерной и космической державы, как крыму
navsegda 24 марта 2018 | 01:22
podpindosny_homyachok: и всё ? )))) а на куя он им нужен ваш статус с голой жопой ,они от него сами отказались в 91 , статусом сыт не будешь и на себя не наденешь , что тебе даёт этот статус ?
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 01:28
navsegda: они от него сами отказались в 91
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никто не отказывался, когда шпион горбачев их оттолкнул от россии, то из-за гордости, может
что тебе даёт этот статус ?
---------------
у ына спроси
r88w556xl4 24 марта 2018 | 01:51
navsegda: статусом сыт не будешь
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Сыт будешь только производительным и честным трудом, чего хохлы не уразумеют и что делать не хотят, рассчитывая, что придёт "добрый дядя" в виде богатого еврогосподина и всё принесёт им на блюдечке. Но с какой стати? Сейчас Украина живёт в долг на кредиты ЕС и МВФ, но когда-то их надо будет отдавать, вот тогда наступит час X для детей и внуков оголтелых скакунов.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:24
Вяличие
alehan00074 24 марта 2018 | 02:14
podpindosny_homyachok: засунь этот статус в свою нищебродную ж***пу и больше никогда не вспоминай об этом:)))
ihtamnet 24 марта 2018 | 01:28
navsegda: Скрепы и Путина.
serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:36
navsegda: ""А что украинцам можете предложить вы ? "" - то что и всегда - достойную жизнь.
el_borz 24 марта 2018 | 02:04
serhio_25__: достойную жизнь...
======
Как у тебя в сортире?
serhio_25__ 24 марта 2018 | 02:12
el_borz: ""Как у тебя в сортире?"" - у меня в сортире лучше, чем у тебя в украинской квартире.
alehan00074 24 марта 2018 | 02:25
el_borz: у него сортир с дыркой в полу.... соглашайся пока не поздно:))))
kisa2000 24 марта 2018 | 02:04
navsegda: Украина только и может, что побираться, а что Украина может предложить- соло да горилка, да красны дивчины.
gonduras_on_kolima 24 марта 2018 | 01:19
wild82: За 11:80 за каждый выsер портянки готовы всю жизнь провести под забором, запивая все радости и невзгоды бояркой и стекломоем.
wild82 24 марта 2018 | 01:35
gonduras_on_kolima: Ну, зачем, Вы на сайте пишете,о свой свой трудной жизни. Меняйте свою жизнь, устройтесь на работу.
akrayzler 24 марта 2018 | 01:37
wild82: Нужно быть духовнее. Со скрепами. Кто повыше - кокс. Кто пониже - помойка. Или хоть душок. У кого глаза и уши для лапши и пурги - 1ый канал. У кого че осталось свободным лобкотерапия. Неа - не дырка в башке, а удовольствие пониже пупка.
wild82 24 марта 2018 | 01:40
akrayzler: А Вы по коксу балуетесь или по помойкам?
gonduras_on_kolima 24 марта 2018 | 01:44
wild82: // А Вы по коксу балуетесь или по помойкам? //
Уточняю для особо одарённых: феодальная углеводородная помойка балуется коксом в таких масштабах, что серьёзные наркокартели завидуют.
wild82 24 марта 2018 | 01:50
gonduras_on_kolima: Хорошо, Виктор, я с Вами соглашусь и в плане углеводородной, даже соглашусь, что наркокартели России завидуют. А может Вы мне Расскажите, Что Украина может предложить миру и Европе? Чем Ваша страна полезна? Вот мы Выяснили, что Россия как не крути, но полездна своими Газом, Нефтью.
shoorah 24 марта 2018 | 01:56
wild82: Это Европа России полезна своими покупками газа и нефти.
PS: А почему у Вас газ и нефть с большой буквы? Это не по-русски.
gardaratat 24 марта 2018 | 01:41
wild82:
кружевные труселя дороже блинов с лопаты будут.
wild82 24 марта 2018 | 01:45
gardaratat: Вы бы, прежде, чем комент свой писать, прочли бы о чем и о ком разговор был. Разговор был о сравнении Манголов, которые якобы продались России за 400 мил. долларов.
mamapckoe_ky 24 марта 2018 | 01:10
Тяжкое в России время - один только путин и может ею руководить. Случись с ним чо, сразу стране и кирдык, кроме него же ведь никому и не под силу такую тяжёлую галеру грести.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:13
Весь цивилизованный мир решил устроить показательную порку путинлэнду
wild82 24 марта 2018 | 01:20
kryymsdyk: Вчем порка заключается? В взаимной высолки сотрудников дип. представительств? Была бы моя воля, я бы вообще прибалтов, Румын, Поляк, из и у них посольства позакрывал, оставил бы только консульств. Про Вашу Украину, не буду писать. Коль воюете с Россией, так будте хотя бы на равне с Грузинами в плане интелекта. Грузины разорвали дип отношения.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:21
wild82: репутация, репутация...
serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:39
kryymsdyk: ""есь цивилизованный мир решил устроить показательную порку путинлэнду"" - весь, это кто? Опять у укров мир состоит из США его вассалов.
Вот весь "цивилизованный мир" за Украину и что, ты теперь можешь за ЖКХ заплатить? Или у тебя температура дома стала выше 17 градусов? Ну хоть горячая вода стабильно горячая?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:42
serhio_25__: весь цивилизованный мир - где дети твоих хозяев.
serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:48
kryymsdyk: Параша мне не хозяин. Так как тебе на Украине помог "весь цивилизованный мир"? Помог прикрутить?
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:54
serhio_25__: херню будешь любовнику нести
serhio_25__ 24 марта 2018 | 01:58
kryymsdyk: Я с твоим любовником не знаком, ты вообще о чем?
Что, нечего рассказать о том, как покращенно живется це еуропейской стране и как "цивилизованный мир" в этом помог?
navsegda 24 марта 2018 | 01:20
Высылать надо не только дипломатов а сынков и дочерей российских бонз в первую очередь , пусть живут на родине
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 01:24
navsegda: смотрел видос, россияне в ню-йорке стоят в нехилой очереди в посольство, голосовать,
а вокруг бегают хомячки анального с плакатами
одного спросили, мол что делать? он ответил переписать всех и выслать из страны ))
демократично )) не репрессивно )) без подавления инакомыслия ))
navsegda 24 марта 2018 | 01:28
podpindosny_homyachok: это обозлённые лузеры , у них ничего не вышло в раше , приехали в Америку и там тоже обосрались и живут на вэлфер , НО на родину всё равно не возвращаются
navsegda 24 марта 2018 | 01:30
podpindosny_homyachok: вообще очень легко и комфортно любить родину из Америки , настоящие патриоты ))) вот пусть из Волоколамска полюбят
podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 01:38
navsegda: мосх у тебя как у воробья
может они россию ненавидят, и в очереди стояли проголосовать за собчак, чтоб крыма россию лишила
wild82 24 марта 2018 | 01:38
navsegda: Этого Запад никогда не сделает. Ведь, эти чиновники платят денежки в бюджет в качестве налогов на имущество и т..д. Зачем западу лишать себя денег?
fresh_breeze 24 марта 2018 | 01:21
И дальше чо? Войной пойдёте или просто решили руки развязать, дав понять: делайте там, на постсоветском пространстве чиво хотите, вам теперь терять всё равно нечего?
Странное вообще-то поведение у них, с КНДР боятся бодаться, а тут на Россию хвост поднимают. А как же Минские договорённости, да и не только они? Можно будет забить на всё это? Back in USSR? Было бы не плохо, наверное.
kryymsdyk 24 марта 2018 | 01:22
fresh_breeze: на постсоветском пространстве можно и по рогам получить, особенно если все республики объединятся против одной
fresh_breeze 24 марта 2018 | 01:49
kryymsdyk:
Все не объединятся. Вон даже в западном мире объединяются только когда против слабого, типа сербов побомбить или Ливию.
А против всё той же КНДР даже на словах не грозятся объединиться. И это правильно, так в нашем мире все поступают, на всех уровнях, начиная с гопоты в подворотне, и заканчивая Пентагоном: http://p.dw.com/p/2nsT4
shoorah 24 марта 2018 | 02:01
fresh_breeze: Ну ничё, когда Молотов с Риббентропом целовался, Черчилль воевал. Как мог на тот момент...
А в Югославии гражданскую войну остановили. Сколько людей погибло от бомбардировок, и сколько от этнических чисток - не подскажешь, Свежее Дыхание (откуда вы на Савушкина такие ники берёте)?
navsegda 24 марта 2018 | 01:24
fresh_breeze: Америка вводит торговые пошлины на товары из китая , не боятся бодаться и вас не бояться тем более , вы смешные , со своими 3д дешёвыми мультиками
ivanpetr1 24 марта 2018 | 02:07
fresh_breeze: Россия хотела многополярного мира. Вот теперь на неё есть зубик у Великобритании, Украины и прочих. Получили многополярочку.
solonko 24 марта 2018 | 02:33
fresh_breeze: " дав понять: делайте там, на постсоветском пространстве чиво хотите"
Делалку вам, агрессивные полудурки, в Украине если ещё не обломали, то обломают.
greeg1 24 марта 2018 | 01:29
Мда...Володя доизбирался. Интересно. Будут ли озерные за него мазу тянуть?
nikitin43 24 марта 2018 | 01:43
greeg1: конкретно на бабки их поставил , в расеи тратить некуда , рубли сам печатает , за бугор калитку только через фбр.. давить надо пока жёлтая кровь не потечёт ...
solonko 24 марта 2018 | 02:17
Статус России стремительно растет вниз.
solonko 24 марта 2018 | 02:28
Россия пыжится, пыжится, пыжится, из штанов выскакивает - корчит из себя великую державу. А, ведь, за душой, кроме кучи атомных бомб более ничего нет. НИЧЕГО. А этого увы, как для 21-го века, маловато. Получается такой большой-большой Ким Чен Ын, вопящий: "Всех зарежу, всех перережу, моргалы выколю, спалю планету к чертовой матери, если не будете меня уважать".
Уважать как-то не получается, нельзя уважать агрессивное убожество. И мир делить с ним никто не будет, мир уже такими способами не поделить.