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00:05, 24 марта 2018

Московский метрополитен закроет три станции Таганско-Краснопресненской линии

В привычном режиме они начнут работать лишь к следующим выходным.

Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» временно перестанут принимать пассажиров. Это связано со строительством новой ветки метро. На следующей неделе под перегоном между станциями должен быть проложен тоннель Кожуховской линии. При таких работах по соображениям безопасности, движение поездов прекращается.

На время закрытия участка мэрия пустит на улицы района около 200 дополнительных автобусов большой вместимости. Бесплатный маршрут КМ1 будет курсировать между станциями «Выхино» и «Жулебино». Городские власти обещают, что интервал движения составит менее одной минуты. Для того чтобы разгрузить «Выхино», в ближайшую неделю на платформе не будут останавливаться электрички. Пересесть на метро или МЦК пассажиры смогут на следующих станциях.

На время закрытия у станций Таганско-Краснопресненской линии будут дежурить сотрудники Метрополитена. Они помогут пассажирам построить оптимальный маршрут.

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