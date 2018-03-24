Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово

Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово. Вихарев сменил на посту главы района Евгения Гаврилова, которого из-за ситуации с полигоном Ядрово сегодня отправил в отставку губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жители подмосковного Волоколамска и окрестных населенных пунктов сегодня проведут сразу две протестных акции: люди вновь потребуют закрыть мусорный полигон «Ядрово».

С полудня до двух часов дня пикет пройдет на площади в центре Волоколамска, а с трех до пяти — возле самого мусорного полигона. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из протестующих, Сергей Жуков, акции были согласованы местными чиновниками. В последние дни, добавил Жуков, переговоры с чиновниками ведёт некая «самоназначенная» инициативная группа граждан, что не устраивает основную массу протестующих. Напомню, в середине недели десятки детей и несколько взрослых жителей Волоколамска обратились к медикам с симптомами отравления, многих госпитализировали. Проблемы со здоровьем люди связывают с выбросами газа на свалке в Ядрове. Возле больницы, куда поместили пострадавших, горожане устроили стихийный митинг, на котором едва не побили главу Волоколамского района. Позже в город приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после того, как он не стал общаться с местными жителями, протестующие забросали его снежками.

В правительстве Московской области утверждают, что завозить мусор на полигон «Ядрово» прекратят уже сегодня. Голландская компания, тем временем, должна приступить к процедуре дегазации свалки.