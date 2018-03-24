Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово
Временно исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев намерен наложить штрафы на оператора полигона Ядрово. Вихарев сменил на посту главы района Евгения Гаврилова, которого из-за ситуации с полигоном Ядрово сегодня отправил в отставку губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Жители подмосковного Волоколамска и окрестных населенных пунктов сегодня проведут сразу две протестных акции: люди вновь потребуют закрыть мусорный полигон «Ядрово».
С полудня до двух часов дня пикет пройдет на площади в центре Волоколамска, а с трех до пяти — возле самого мусорного полигона. Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из протестующих, Сергей Жуков, акции были согласованы местными чиновниками. В последние дни, добавил Жуков, переговоры с чиновниками ведёт некая «самоназначенная» инициативная группа граждан, что не устраивает основную массу протестующих. Напомню, в середине недели десятки детей и несколько взрослых жителей Волоколамска обратились к медикам с симптомами отравления, многих госпитализировали. Проблемы со здоровьем люди связывают с выбросами газа на свалке в Ядрове. Возле больницы, куда поместили пострадавших, горожане устроили стихийный митинг, на котором едва не побили главу Волоколамского района. Позже в город приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после того, как он не стал общаться с местными жителями, протестующие забросали его снежками.
В правительстве Московской области утверждают, что завозить мусор на полигон «Ядрово» прекратят уже сегодня. Голландская компания, тем временем, должна приступить к процедуре дегазации свалки.
Комментарии7
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brocer 24 марта 2018 | 00:10
Реально легко сменить главу района снежками. Разве это власть? Если на повышение не пошел, то такая власть сама себя сожрет.
gordy 24 марта 2018 | 00:12
"Голландская компания, тем временем, должна приступить к процедуре дегазации свалки."
В этом деле импортозамещение бессильно?
alien_3 24 марта 2018 | 00:18
gordy: Просто все эксперты заняты сейчас более важными делами - попилом бабок.
brocer 24 марта 2018 | 00:20
gordy: Видимо у них есть опыт дегазировать. ))
nikitin43 24 марта 2018 | 00:30
brocer: и подводников спасать и картошку растить , и жизнь нормальную устраивать , выборы честные
проводить ... эта почему расея дыра такая ?
brocer 24 марта 2018 | 00:37
nikitin43: ТВ надо меньше смотреть, но как других заставить? Всё само придет, генофонд очистится (как в Германии).
Это стадо само себя и убьёт.
nikitin43 24 марта 2018 | 00:27
дебильно ручное расейское управление хозяйством , нацлидер главный по помойкам и сортирам закрыл , и куда валить дерьмо ? может в кремль , на неделю места хватит . теперь нашли крайнего , при сралине крайних расстреливали .