Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в  подготовке теракта

Защита уже заявила, что обжалует постановление суда. По словам адвоката Виктора Чевгуза, дело имеет ярко выраженную политическую окраску.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным обвинениям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Накануне после снятия депутатской неприкосновенности Савченко была задержана прямо в Раде и позже объявила голодовку.