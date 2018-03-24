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00:02, 24 марта 2018

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца по подозрению в  подготовке теракта

Защита уже заявила, что обжалует постановление суда. По словам адвоката Виктора Чевгуза, дело имеет ярко выраженную политическую окраску.

По версии Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники собирались совершить теракт в Верховной Раде, а также правительственном квартале с применением гранатометов и минометов. По предъявленным обвинениям Савченко грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Накануне после снятия депутатской неприкосновенности Савченко была задержана прямо в Раде и позже объявила голодовку.

Комментарии

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danko_klisma 24 марта 2018 | 00:05

Комики. Эта Савченко всю Украину им развалит. Уже пошла цепная реакция. Порашенко надоел.

navsegda 24 марта 2018 | 00:10

danko_klisma: а ты-то откуда знаешь кто там и кому надоел ? скоро выборы , нормальные выборы , надоел переизберут

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:12

navsegda: если до выборов другого майдана не будет. А мне так наплавать. Ты волнуешься? Кого хочешь? Кличко?

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:14

navsegda: тебе из Минска очень волнует, спать не можешь? За батьку голосуй. Вот у вас выборы. В кокландии майданы.

navsegda 24 марта 2018 | 00:15

danko_klisma: Мне пох , это их страна и их дела , следи лучше за своей родиной или других проблем акромя Украины у тебя нет ?

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:19

navsegda: слушай при ду-ок, что ты на русский сайт залез своей мордой и учишь нас чего и с чем обсуждать. Не твоё собачье дело. Мы обсуждаем тему на ветке. Сиди у себя в бульбашии или едь в Киев на майдан.

navsegda 24 марта 2018 | 00:28

danko_klisma: а мне на тебя пох , куда хочу , туда и захожу , интрнет он общий ,и на ЭХЕ русских не так много

brocer 24 марта 2018 | 00:13

navsegda: Кто из их презиков сам уходил добровольно? Советская школа, золотой генофонд мафии.

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:15

navsegda: нормальные выборы
--------
с третьим туром ))

navsegda 24 марта 2018 | 00:17

Поживём увидим , не судите о других по себе , русских ипут как хотят и никакого майдана

brocer 24 марта 2018 | 00:18

navsegda: Говорят что украинцы хитрые. Но судя по всему просто дураки.

navsegda 24 марта 2018 | 00:22

brocer: точно , дураки , скинули вора и жулика Януковича , не захотели в распрекрасный русский мир , а наоборот в Европу , столько говна потеряли , ужос

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:23

navsegda: да я вижу ты штатная укро портянка бандерлог.

navsegda 24 марта 2018 | 00:26

danko_klisma: нет , я штатный трахарь твоей мамаши , кацап ))))))))))

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:28

navsegda: начни с бабки данко1 для тренировки. Заточи в точилке.

brocer 24 марта 2018 | 00:39

navsegda: Так они самого главного не сделали... как и в РФ (в своё время). Один народ - одинаковые ошибки. хотя вся советская Азия такая. Менталитет советский.

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:27

navsegda: и никакого майдана
-----------------
в америке, знаешь, тоже никакого майдана
потому что, как ты говоришь - ипут

navsegda 24 марта 2018 | 00:31

podpindosny_homyachok: ты не был в Америке , не гони говно по трубам , там Трам лишнего себе позволить не может , парламент не даёт и импичмент маячит , но и без него мах через два срока он уйдёт

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:43

navsegda: ну меняются там рожи президентов, а политика не меняется
был у них там майдан, оккупай уолл стрит
в асфальт закатали
смена президентов - не панацея, смотри на меркель, 4 срок

vit0nix 24 марта 2018 | 00:41

navsegda: ну да нормальные, Савченко сказала что будет участвовать все терроистка, Саакашвили не понравился все не гражданин. Порошенко очень похож на раннего Путина.

navsegda 24 марта 2018 | 00:47

vit0nix: Савченко есть на видеозаписях где чётко говорит о расстреле рады , Саакашвили реально нарушал закон , пересекал нелегально границу , бегал по крышам и он легко отделался , в РФ сидел бы плотно

navsegda 24 марта 2018 | 00:12

Вата , какой срок получил бы чел за подготовку тер.акта в РФ ? Его бы два месяца только допрашивали

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:16

navsegda: кокломрас, ты веришь этим дыбилам с рады? Тоже больной с Минска.

navsegda 24 марта 2018 | 00:19

danko_klisma: нет оснований не верить , кацап , верь своим дэбилам из думы , честные пречестные

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:21

navsegda: пшл вон каламрас с бульбашии. Удавись. Учи батьку и баста.

navsegda 24 марта 2018 | 00:24

danko_klisma: а вот не пойду , и что ты сделаешь ? )))))))))) убейсяапстену

danko_klisma 24 марта 2018 | 00:26

navsegda: взаимно. 1-0 в твою пользу. Хотел тебе тоже самое пожелать. Оставайся. Тут есть граждане и по интенсивнее.

vit0nix 24 марта 2018 | 00:44

navsegda: мы конечно верим что Герой Украины Савченко хотела пронести гранаты и собственноручно взорвать президента и кучу высших лиц, конечно для того чтоб потом счастливые граждане Украины её прям на выходе перепачканую в кишках Порашенко избрали новым президентом.

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:17

navsegda: а вам говорили что она террористка, и срок немалый дали, а вы не верили ))

nikitin43 24 марта 2018 | 00:19

путен боится саакашвили , савченко он пока не боится.

harina1 24 марта 2018 | 00:30

Путин может помочь Савченко, освободив Сенцова, Кольченко и других украинских политзаключенных.

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:37

harina1: Путин может помочь Савченко
---------------------
зачем ему савченко? вы совсем чтоль спятили?
я был очень не рад когда он её помиловал, но если бы я знал что так дело обернётся, то это гениальная комбинация, теперь кормить её в тюрьме будем не мы, а украина ))

leomosk16 24 марта 2018 | 00:37

Классика бессмертна:
"Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но [это] было уже..."

И Савченко снова дадут двадцаточку за терроризм, и снова для какого-то количества придурков она будет героиней вселенского масштаба, и снова ее президент (уже не Порошенко) помилует и обменяет на какого-нить дорогого ему человека (отловленного уже в России), и снова ее куда-нить вышлют... Может, и в Россию....

podpindosny_homyachok 24 марта 2018 | 00:39

leomosk16: она теперь не нужна никому
особенно россии

nata1 24 марта 2018 | 00:38

"........По мнению сенатора Конгресса США Джона Маккейна, депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко является «иконой свободы и демократии». Своим мнением он поделился во время встречи с украинским парламентарием, сообщает «Корреспондент». В свою очередь, Савченко напомнила, что Маккейн не понаслышке знает, что такое плен. Сенатор оказывал ей моральную поддержку во время нахождения в России, отметила она.
«Его письма поддерживали в российских тюрьмах», — сказала Савченко.
Савченко также пожаловалась Маккейну на президента Украины Петра Порошенко. Она заявила сенатору, что Порошенко «не дорабатывает» в области реформ...." сентябрь 2016 год

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