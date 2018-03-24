Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач

Соответствующий приказ подписал министр культуры Владимир Мединский. Сам Женовач уже думает над дальнейшей работой театра.

На сегодня в МХТ назначен экстренный сбор труппы. Глава СТД Александр Калягин назначение Женовача в МХТ им. Чехова поддержал.

Московская «Студия театрального искусства», основателем и худруком которой является Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова. Как сообщил ТАСС министр культуры Владимир Мединский , такой вопрос сейчас рассматривается. Между тем, возглавить театр-студию Табакерка, основанную Олегом Табаковым, Мединский предложил Владимиру Машкову. Тот ответа еще не дал. Олег Табаков, который руководил и МХТ и Табакеркой скончался 12 марта.