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00:00, 24 марта 2018

Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач

Соответствующий приказ подписал министр культуры Владимир Мединский. Сам Женовач уже думает над дальнейшей работой театра.

На сегодня в МХТ назначен экстренный сбор труппы. Глава СТД Александр Калягин назначение Женовача в МХТ им. Чехова поддержал.

Московская «Студия театрального искусства», основателем и худруком которой является Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова. Как сообщил ТАСС министр культуры Владимир Мединский , такой вопрос сейчас рассматривается. Между тем, возглавить театр-студию Табакерка, основанную Олегом Табаковым, Мединский предложил Владимиру Машкову. Тот ответа еще не дал. Олег Табаков, который руководил и  МХТ и Табакеркой скончался 12 марта.

Комментарии

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ed10075 24 марта 2018 | 00:27

Жаль, что Олег Павлович сам не подготовил преемника, и по своему усмотрению не предложил его кандидатуру. Это было бы правильно.

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