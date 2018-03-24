Худруком МХТ им. Чехова назначен Сергей Женовач
Соответствующий приказ подписал министр культуры Владимир Мединский. Сам Женовач уже думает над дальнейшей работой театра.
На сегодня в МХТ назначен экстренный сбор труппы. Глава СТД Александр Калягин назначение Женовача в МХТ им. Чехова поддержал.
Московская «Студия театрального искусства», основателем и худруком которой является Сергей Женовач, может стать филиалом МХТ имени Чехова. Как сообщил ТАСС министр культуры Владимир Мединский , такой вопрос сейчас рассматривается. Между тем, возглавить театр-студию Табакерка, основанную Олегом Табаковым, Мединский предложил Владимиру Машкову. Тот ответа еще не дал. Олег Табаков, который руководил и МХТ и Табакеркой скончался 12 марта.
Комментарии1
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ed10075 24 марта 2018 | 00:27
Жаль, что Олег Павлович сам не подготовил преемника, и по своему усмотрению не предложил его кандидатуру. Это было бы правильно.