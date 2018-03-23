Пилотируемый корабль «Союз МС-08» прибыл на МКС
Стыковка произведена в 22:40 мск. в автоматическом режиме. На станцию прибыл экипаж Очередной длительной экспедиции: российский космонавт Олег Артемьев и два астронавта США – Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 23 марта 2018 | 23:08
Это нечестно!
Почему американцев двое, а наш только один?
dobro_vam_v_dom 23 марта 2018 | 23:08
Пора вводить санкции против НАСА.
Пусть американцы добираются на МКС в машине Тесла...