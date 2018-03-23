Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще ряда каталонских политиков. Им вменяется организация мятежа и финансовые нарушения. Пучдемон сейчас скрывается в Бельгии. Между тем, как сообщает каталонская пресса, в Барселоне начались многотысячные протесты. Демонстранты перекрывают центральные улицы, звучат призывы в всеобщей забастовке. Полиция оцепила квартал, в котором расположено представительство Испании.