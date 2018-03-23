Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще ряда каталонских политиков. Им вменяется организация мятежа и финансовые нарушения. Пучдемон сейчас скрывается в Бельгии. Между тем, как сообщает каталонская пресса, в Барселоне начались многотысячные протесты. Демонстранты перекрывают центральные улицы, звучат призывы в всеобщей забастовке. Полиция оцепила квартал, в котором расположено представительство Испании.
Комментарии1
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bakero 23 марта 2018 | 23:16
Почему Испания смогла разобраться с Каталонией. Испанцы сразу говорили дадим слабинку - будут над нами все смеяться как над СССР. Применили статью 155. А где у нас был Конституционный Суд? Где был Зюганов? Почему не признали Беловежские соглашения не конституционными и арестовали подписантов? И где был великий советский народ? Испанцы вывесили флаги на каждом балконе и окне! Кто из граждан СССР повесил в тот момент СОВЕТСКИЙ ФЛАГ!