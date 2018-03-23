Британский суд выдал ордер на обыск в Лондонских офисах компании Cambridge Analytica
Как передает ВВС, ее подозревают в незаконном использовании персональных данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа. После этого Facebook оказалась под огнем критики, а акции компании по итогам торгов 19 марта рухнули в цене на 7%.
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